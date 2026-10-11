Ce Marseillais prépare un sale coup à l'OM

Ce dimanche soir en Ligue 1, l’OM se déplace sur la pelouse de Troyes. Un match forcément particulier pour Alexandre Phliponeau, formé dans la cité phocéenne.

L’ OM et Troyes connaissent un début de saison compliqué en Ligue 1. Ce dimanche soir, ce sera donc malheur au vaincu au stade de l’Aube. Les hommes de Bruno Genesio, actuellement en position de relégable, n’auront d’autre choix que de repartir de Troyes avec un bon résultat, sous peine de se retrouver encore un peu plus sous pression. Mais l’ESTAC croit en ses chances face à des Phocéens en manque de confiance, qui seront privés de nombreux joueurs ce dimanche soir. Certains Troyens seront également particulièrement motivés à l’idée d’affronter l’Olympique de Marseille. C’est notamment le cas d’Alexandre Phliponeau, formé à l’OM.

Phliponeau attend l'OM avec impatience

Présent en conférence de presse d'avant-match, le milieu défensif de Troyes a notamment déclaré concernant Marseille : « C’est forcément un match particulier parce qu’on affronte un club que je connais bien, où j’ai joué pendant pas mal d’années. C’est mon club formateur. Mais après, je le prends vraiment comme un match classique, comme un adversaire classique du championnat.

Je ne me mets pas plus de pression que ça (…). Je suis un pur Marseillais, oui. Je suis né là-bas, j’y ai joué plus de dix ans et j’y ai signé mon premier contrat professionnel. C’est donc forcément un club particulier pour moi. »

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Reste à savoir si Phliponeau aura suffisamment de temps de jeu pour s’exprimer face à l’OM ce dimanche soir. Les joueurs qui ont quitté Marseille sont parfois particulièrement motivés lorsqu’ils retrouvent leur ancienne équipe. Bruno Genesio et ses hommes sont donc prévenus. Cette saison en Ligue 1 avec l’ESTAC, Phliponeau a disputé deux rencontres. Mais celle-ci à venir face à Marseille aura assurément un parfum différent pour lui.