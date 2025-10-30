Ce joueur explose, l'OM appelle la Premier League

En pleine éclosion avec l'Olympique de Marseille, Robinio Vaz commence à prendre une importance grandissante dans l'effectif phocéen. A tel point que Roberto De Zerbi voit déjà les grands sabots de la Premier League débarquer.

Il y a bien longtemps que l' Olympique de Marseille n'avait pas vu une de ses pépites faire autant parler d'elle grâce à ses performances sur le terrain et, surtout, avec le maillot de son club formateur. Bilal Nadir a ouvert la voie, tandis que Robinio Vaz est en train d'accaparer toute l'actualité phocéenne. Pas forcément dans les plans initiaux de Roberto De Zerbi concernant le temps de jeu attribué à chacun, le jeune attaquant de pointe de 18 ans est en train de bousculer toute la hiérarchie déjà en place.

Buteur face au Paris FC en septembre dernier, il a réitéré face au Havre en terminant la rencontre avec un but et une passe décisive en seulement 26 minutes de jeu. Entré en jeu à la mi-temps du match face à Angers ce mercredi, il a permis à son équipe de rattraper un retard d'un but et de passer devant grâce à un doublé. De quoi lui attirer les louanges de son entraineur, lequel voit déjà la Premier League débarquer.

Robinio Vaz et la menace anglaise

Après ce doublé prometteur, Roberto De Zerbi s'est montré très élogieux à l'égard de Robinio Vaz. Mais l'explosion de son joueur l'inquiète. « Il n'est pas là pour qu'on le revende l'été en Angleterre. Il joue parce qu'il est fort. Il l'était déjà l'an dernier. On essaye de l'accompagner un peu plus, même si je pense qu'il a déjà prouvé qu'il était prêt », a prévenu l'entraineur de l'OM à propos de l'intérêt rapide de la Premier League pour son petit protégé. Est-ce un message direct envoyé à ses dirigeants qui pourraient profiter de l'explosion de leur pépite pour récupérer une grosse somme d'argent venue d'Angleterre ?

R. Vaz France • Âge 18 • Attaquant Coupe de France Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 9 Buts 4 Passes décisives 2 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Quoi qu'il en soit, l'OM tient enfin un crack issu formé au club qui fait parler de lui. Avec autant d'audace et d'envie, nul doute qu'il saura faire son trou dans un secteur offensif ouvert. Quant à la Premier League, il est tout naturel que les clubs anglais commencent sérieusement à s'intéresser à lui, du fait de son âge et de ses qualités d'attaquant moderne.