Robinio Vaz

Ce crack explose à l'OM, Aubameyang intervient

OM25 oct. , 12:20
parHadrien Rivayrand
L'OM se déplace sur la pelouse du RC Lens ce samedi en Ligue 1. Les Phocéens devraient s'appuyer sur les services de Robinio Vaz. 
L'OM est leader de Ligue 1 et devra assumer son statut ce samedi sur la pelouse du RC Lens. Les Phocéens doivent en plus réagir suite à leur défaite en Ligue des champions face au Sporting. Pour la rencontre contre les Sang et Or, Roberto De Zerbi devrait faire un peu tourner son effectif. Le jeune Robinio Vaz devrait être titulaire dans le nord de la France. L'attaquant phocéen impressionne depuis quelques mois et sera logiquement récompensé par son entraineur. Pour assurer son développement, Vaz est très surveillé, notamment par les joueurs plus anciens. 

Vaz, Aubameyang surveille la situation 

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Sylvain Monsoreau indique notamment que Pierre-Emerick Aubameyang a pris son jeune coéquipier sous son aile : « Aubame l'a pris sous son aile, et ça lui fait plaisir de voir son poulain suivre son modèle, d'autant qu'ils évoluent dans un registre proche »

Lire aussi

Marseille s'enflamme, l'OM reçoit un avertissementMarseille s'enflamme, l'OM reçoit un avertissement
Voilà un bon exemple à suivre pour Vaz, avec un Aubameyang toujours au top de sa forme malgré ses 36 ans. Depuis le début de la nouvelle saison avec l'Olympique de Marseille, le natif de Mantes-la-Jolie a pris part à 8 rencontres toutes compétitions confondues, pour 2 buts marqués et 2 passes décisives délivrées. Face au RC Lens, il devra faire parler la poudre pour prouver qu'il peut être plus qu'un simple remplaçant. A 18 ans, son heure est venue de marquer des points, surtout que le calendrier sera très chargé pour les Phocéens. Roberto De Zerbi cherche notamment une nouvelle arme offensive depuis l'annonce de l'absence longue durée d'Amine Gouiri. Il se dit que l'Olympique de Marseille s'intéresse de près à Endrick. Mais l'essor de Robinio Vaz pourrait revoir les plans de la direction phocéenne. 
Derniers commentaires

Le PSG va payer 70ME pour une nouvelle star portugaise

Oui oui et encore oui !!!

Marseille s'enflamme, l'OM reçoit un avertissement

Bonjour raymond,qu''oui qu'il a dit ca joue juste sur les mots,bien sur qu'il aimerait etre champion!Puis ca vous fait pas du bien d'avoir maintenant de reelles ambitions?

Marseille s'enflamme, l'OM reçoit un avertissement

Ah arretes avec tes fonds illimites c'est fini ca hein ,en + je t'ai deja repondu la dessus il y a moins de 4 jours^^Puis tu sais que le PSG aun emprunt en cours dans une banque,si c'etait illimité on en aurait pas eu besoin :)

Marseille s'enflamme, l'OM reçoit un avertissement

mitroglou 27 millions strootman 25 et vitinha 32 ça fais du pognon jeté par les fenetres non? le vitinha du PSG c'est 45 et Doué 50^^ et leurs valeurs a plus que doublé donc il faut peut etre penser a votre cellule de recrutement pourri qui vous fait perdre de l'argent au lieu de critiquer l'argent bien utilisé pour une fois^^

Ce crack explose à l'OM, Aubameyang intervient

Aubam partira à la Can durant un petit mois, le temps de jouer ses 3 matchs de poules et de revenir. Mais durant ce laps de temps on n'aura que Vaz comme numéro 9, n'étant pas du tout convaincu par greenwood en attaquant axial. Ça fera quand-même juste. Je préférerais vendre Maupay qq part et prendre un 9 en prêt, histoire de tenir 3-4 matchs, plutôt que d'acheter un gonze dont on n'arrivera pas à se défaire cet été.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
9823314140
13
Nantes
99234710-3
14
Lorient
882241219-7
15
Auxerre
78215712-5
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

