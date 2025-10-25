Ce crack explose à l'OM, Aubameyang intervient

L'OM se déplace sur la pelouse du RC Lens ce samedi en Ligue 1. Les Phocéens devraient s'appuyer sur les services de Robinio Vaz.

L' OM est leader de Ligue 1 et devra assumer son statut ce samedi sur la pelouse du RC Lens. Les Phocéens doivent en plus réagir suite à leur défaite en Ligue des champions face au Sporting. Pour la rencontre contre les Sang et Or, Roberto De Zerbi devrait faire un peu tourner son effectif. Le jeune Robinio Vaz devrait être titulaire dans le nord de la France. L'attaquant phocéen impressionne depuis quelques mois et sera logiquement récompensé par son entraineur. Pour assurer son développement, Vaz est très surveillé, notamment par les joueurs plus anciens.

Vaz, Aubameyang surveille la situation

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Sylvain Monsoreau indique notamment que Pierre-Emerick Aubameyang a pris son jeune coéquipier sous son aile : « Aubame l'a pris sous son aile, et ça lui fait plaisir de voir son poulain suivre son modèle, d'autant qu'ils évoluent dans un registre proche ».

Voilà un bon exemple à suivre pour Vaz, avec un Aubameyang toujours au top de sa forme malgré ses 36 ans. Depuis le début de la nouvelle saison avec l'Olympique de Marseille, le natif de Mantes-la-Jolie a pris part à 8 rencontres toutes compétitions confondues, pour 2 buts marqués et 2 passes décisives délivrées. Face au RC Lens, il devra faire parler la poudre pour prouver qu'il peut être plus qu'un simple remplaçant. A 18 ans, son heure est venue de marquer des points, surtout que le calendrier sera très chargé pour les Phocéens. Roberto De Zerbi cherche notamment une nouvelle arme offensive depuis l'annonce de l'absence longue durée d'Amine Gouiri. Il se dit que l'Olympique de Marseille s'intéresse de près à Endrick. Mais l'essor de Robinio Vaz pourrait revoir les plans de la direction phocéenne.