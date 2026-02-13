La FFF met un énorme coup de pression à Deschamps

comment un entraîneur débarqué pour mauvais résultats peut faire mieux dans un club avec autant de pressions.
Un super 11 avec une nouvelle chance pour Zabarny de se relancer.
Pour être coach de l'OM. Il faut de la poigne, un meneur d'homme, qui doit se faire respecter et passer le club au-dessus des joueurs, un type qui "en a", et qui inspire la confiance, avec son expérience, très difficile à trouver, car dans ce club, il faut être costaud
Pôvre Bichette ....
Comme la compo douteuse de Zerbi contre le PSG Donc Zerbi va remplacer Luis Enrique?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|21
|16
|3
|2
|48
|16
|32
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|8
|4
|9
|32
|33
|-1
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
🇫🇷 Selon les informations de RMC Sport, la Fédération française de football (FFF) craint de perdre de l'argent si la France s'arrête en quart ou en demi-finale de la Coupe du monde 2026 rmcsport.bfmtv.com/football/coupe…