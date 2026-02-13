Ligue 1

Rennes-PSG : Les compos (19h sur Ligue 1+)

Rennes : Samba - Merlin, Rouault, Brassier, Nagida - Camara, Rongier - Nordin, Szymanski, Al-Tamari - Lepaul.
PSG : Safonov - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes - Vitinha, João Neves, Zaïre-Emery - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

