Rachat imminent de l'OL, l'annonce qui fait peur

OL13 févr. , 18:50
parGuillaume Conte
John Textor est en train de se faire rattraper par la patrouille. La société américain Ares, qui a prêté une énorme somme à Textor pour qu'il rachète l'OL, demande des comptes, et rapidement.
A l’heure où tous les voyants sportifs sont au vert, il est temps de rouvrir le dossier John Textor. Les suiveurs de l’Olympique Lyonnais aimeraient bien ne plus jamais entendre parler de l’homme d’affaire américain, mais ce dernier est toujours le propriétaire du club rhodanien via sa société, Eagle Football. Mais à force de promettre tout et n’importe quoi à tout le monde, John Textor va bien finir par devoir rendre des comptes. Et chez l’un des plus grands financiers de l’économie mondiale, on a décidé qu’on avait assez attendu.

Eagle Football n'a pas respecté le contrat

Ares Management est une société d’investissement américaine florissante avec 600 milliards de dollars d’actifs. Mais la firme de Los Angeles n’aime pas voir ses investissements s’enliser, et c’est bien ce qu’il se passe avec Eagle Football. Le remboursement de la dette contractée pour l’achat de l’OL n’avance pas, et malgré les belles paroles de John Textor, Ares Management ne voit rien venir. Depuis la vente des parts de Crystal Palace, c'est le silence radio et il reste 250 ME à rembourser. Plusieurs procédures ont été entamées, mais désormais, selon les informations de Bloomberg, la société américaine a décidé de confronter directement le propriétaire de l’OL et de Botafogo notamment.
La donne est simple, pour montrer que l’investissement est viable, Ares Management a décidé de réclamer 250 millions d’euros. Ils en ont parfaitement le droit, puisque malgré un étalement de la dette décidé à l’automne dernier, Eagle n’a pas publié ses comptes à temps, se mettant en tort avec la société prêteuse. Cette dernière a désormais deux options pour récupérer de l’argent directement. La vente des actifs, comme un club ou un stade par exemple en ce qui concerne l’Olympique Lyonnais, ou la prise de contrôle d’un actif, et ce serait forcément l’OL.
Dans les deux scénarios, cela ne présage pas de bonnes choses pour le club rhodanien, qui n’a pas réussi à se rétablir financièrement pour le moment, mais est dans une bonne dynamique sportive, avec des perspectives de revenus intéressantes. Mais l’urgence de la situation économique et le fait que John Textor ne remplisse quasiment aucune obligation de ses emprunts, ouvre la porte à une décision impitoyable d’Ares, qui souhaite désormais arrêter les frais et récupérer son investissement.
