Lens : Thauvin au Mondial, il prépare ses valises

Métronome d'un RC Lens qui brille en Ligue 1, Florian Thauvin avoue qu'il est motivé comme jamais pour participer au prochain Mondial avec l'équipe de France.

En recrutant Florian Thauvin l'été dernier, les dirigeants lensois savaient qu'ils avaient toutes les chances de faire une bonne affaire. Car le milieu de terrain de 33 ans est obsédé à l'idée de disputer la prochaine Coupe du Monde avec les Bleus de Didier Deschamps. Et pour y parvenir il doit impérativement faire une bonne saison avec les Sang et Or. C'est incontestablement le cas, puisque le RC Lens tient tête au Paris Saint-Germain dans la course au titre de Champion de France, et forcément Florian Thauvin ne lâche rien. Après la victoire de Lens face à Rennes, l'ancien joueur de l'OM a rappelé une nouvelle fois que le Mondial était toujours dans sa tête, lui qui a été rappelé par Didier Deschamps à l'automne dernier.

Thauvin est obsédé

Se confiant au micro de Beinsports, Flotov affiche la couleur. « La Coupe du Monde un objectif ? Bien évidemment. Tant que je serai sur les terrains, ça sera un objectif pour moi. J’aime l’équipe par-dessus tout. C’est le graal, mais avant cela ça passe par des performances, un leadership sur le terrain et puis c’est un travail du quotidien. C’est ce que je fais. Il reste encore pas mal temps avant la liste. On travaille, on donne le maximum et on verra ce qu’il se passera », a confié le milieu de terrain. Pour l'instant, Didier Deschamps reste bien sûr très discret, mais le fait qu'il ait rappelé Florian Thauvin cet automne confirme que ce dernier n'est absolument pas écarté du Mondial. Un sacré retournement de situation alors que tout le monde pensait que sa carrière internationale était terminée.