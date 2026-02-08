ICONSPORT_273378_0555
Florian Thauvin

Lens : Thauvin au Mondial, il prépare ses valises

Lens08 févr. , 11:00
parClaude Dautel
2
Métronome d'un RC Lens qui brille en Ligue 1, Florian Thauvin avoue qu'il est motivé comme jamais pour participer au prochain Mondial avec l'équipe de France.
En recrutant Florian Thauvin l'été dernier, les dirigeants lensois savaient qu'ils avaient toutes les chances de faire une bonne affaire. Car le milieu de terrain de 33 ans est obsédé à l'idée de disputer la prochaine Coupe du Monde avec les Bleus de Didier Deschamps. Et pour y parvenir il doit impérativement faire une bonne saison avec les Sang et Or. C'est incontestablement le cas, puisque le RC Lens tient tête au Paris Saint-Germain dans la course au titre de Champion de France, et forcément Florian Thauvin ne lâche rien. Après la victoire de Lens face à Rennes, l'ancien joueur de l'OM a rappelé une nouvelle fois que le Mondial était toujours dans sa tête, lui qui a été rappelé par Didier Deschamps à l'automne dernier.

Thauvin est obsédé

Se confiant au micro de Beinsports, Flotov affiche la couleur. « La Coupe du Monde un objectif ? Bien évidemment. Tant que je serai sur les terrains, ça sera un objectif pour moi. J’aime l’équipe par-dessus tout. C’est le graal, mais avant cela ça passe par des performances, un leadership sur le terrain et puis c’est un travail du quotidien. C’est ce que je fais. Il reste encore pas mal temps avant la liste. On travaille, on donne le maximum et on verra ce qu’il se passera », a confié le milieu de terrain. Pour l'instant, Didier Deschamps reste bien sûr très discret, mais le fait qu'il ait rappelé Florian Thauvin cet automne confirme que ce dernier n'est absolument pas écarté du Mondial. Un sacré retournement de situation alors que tout le monde pensait que sa carrière internationale était terminée.
F. Thauvin

F. Thauvin

FranceFrance Âge 33 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs3
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs21
Buts5
Passes décisives3
Jaune5
Rouge0
Jaune Rouge0
2
Derniers commentaires

OM : Greenwood et Marseille, ça sent la fin

Le mercato c'est pas encore , il reste a Marseille

Lens : Thauvin au Mondial, il prépare ses valises

Bravo a thauvin d'être revenu en France que le club quil a opté perform cette saison pas sur que si son club n'était pas en haut de l'affiche que lon parlerais de lui en équipe de France. A choisir je préférais la sélection de Tolisso, il est le milieux qui nous manque, de part ses qualités de jeu sa polyvalente et son leader ship. Thauvin cest un faux ailier moc comme on en a deja.

OM : Rulli viré, De Zerbi frappe fort

C pour ça que votre site de merde n’attire plus grand monde…foutre01 je vous crache dessus

OL : Endrick a montré ses limites, il ose le critiquer

La meme action pour Paris .. tu te roules par terre et tu chiales sur tous les articles. Rouge mérité pour Endrick. Mais toi tu devrais fermer ta bouche de vielle. Espèce d'etron sortit du fion d un porc

Lens : Thauvin au Mondial, il prépare ses valises

bien sur il merite deja par sa saison, mais aussi pour son abnegation, son mental et sa grinta. bravo pour ce retour

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
49211614371720
2
Paris Saint Germain
48201532431627
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39201235462224
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28217772733-6
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
26217592833-5
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142135131937-18
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
132134142146-25

