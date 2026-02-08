ICONSPORT_273046_0010
Luis Enrique

Le PSG dévoile son groupe contre l'OM

PSG08 févr. , 10:32
parClaude Dautel
1
Le Paris Saint-Germain a communiqué le groupe des joueurs retenus pour le choc de Ligue 1 face à l'OM ce dimanche soir au Parc des Princes.
1
Derniers commentaires

OM : Greenwood et Marseille, ça sent la fin

Le mercato c'est pas encore , il reste a Marseille

Lens : Thauvin au Mondial, il prépare ses valises

Bravo a thauvin d'être revenu en France que le club quil a opté perform cette saison pas sur que si son club n'était pas en haut de l'affiche que lon parlerais de lui en équipe de France. A choisir je préférais la sélection de Tolisso, il est le milieux qui nous manque, de part ses qualités de jeu sa polyvalente et son leader ship. Thauvin cest un faux ailier moc comme on en a deja.

OM : Rulli viré, De Zerbi frappe fort

C pour ça que votre site de merde n’attire plus grand monde…foutre01 je vous crache dessus

OL : Endrick a montré ses limites, il ose le critiquer

La meme action pour Paris .. tu te roules par terre et tu chiales sur tous les articles. Rouge mérité pour Endrick. Mais toi tu devrais fermer ta bouche de vielle. Espèce d'etron sortit du fion d un porc

Lens : Thauvin au Mondial, il prépare ses valises

bien sur il merite deja par sa saison, mais aussi pour son abnegation, son mental et sa grinta. bravo pour ce retour

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
49211614371720
2
Paris Saint Germain
48201532431627
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39201235462224
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28217772733-6
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
26217592833-5
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142135131937-18
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
132134142146-25

