Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi

PSG : Luis Campos confirme son départ

PSG08 févr. , 10:30
parClaude Dautel
2
Conseiller sportif du PSG depuis quelques années, Luis Campos ne fera pas le combat de trop chez les champions d'Europe. Sur TF1, il a prévenu que son départ était déjà pogrammé.
Parfois critiqué par les supporters parisiens pour certains choix faits dans le passé, Luis Campos a pourtant permis au Paris Saint-Germain de faire signer Luis Enrique, et de recruter les pépites qui ont mené le PSG à la victoire en Ligue des champions. Cependant, le temps passe, et le Portugais a déjà franchi la barre des 60 ans et il ne veut pas finir sa vie dans un club de football, que ce soit au PSG ou ailleurs. Alors, se confiant ce dimanche à TF1, Luis Campos a précisé qu'il avait d'ores et déjà décidé de fixer sa date de départ, et ce sera à la fin de son actuel contrat en 2030. Une date qui colle avec correspond avec celle envisagée par le PSG pour la prolongation de contrat de Luis Enrique.

Luis Campos n'ira pas trop loin

Luis Campos estime donc qu'en 2030, alors qu'il aura 66 ans, il sera temps pour lui de tourner le dos au PSG et plus globalement au monde du football. « Vous savez, quand on travaille autant, ça exige beaucoup d'énergie, de force intérieure et physique. A 40 ans, je continue, mais à 60 ans passés, c'est plus difficile de se projeter sur l'avenir. Aujourd'hui, je garde la même force et la même envie. Mais si je vois que je n'y arrive plus, je serai le premier à dire: 'Je n'ai plus d'essence, il est temps de mettre la voiture au garage’ », explique le conseiller sportif de Nasser Al-Khelaifi.
Avant de prendre sa retraite dans quatre ans, Luis Camps avoue tout de même qu'il a connu des moments incroyables dans sa carrière. « Quand j'en aurai fini, je pourrai dire à mon petit-fils que j'étais le seul au monde à avoir travaillé avec Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et les futurs grands qui vont se révéler au PSG », a confié Luis Campos.
2
