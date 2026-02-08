PSG-OM : La compo probable des équipes

Le mercato c'est pas encore , il reste a Marseille
Bravo a thauvin d'être revenu en France que le club quil a opté perform cette saison pas sur que si son club n'était pas en haut de l'affiche que lon parlerais de lui en équipe de France. A choisir je préférais la sélection de Tolisso, il est le milieux qui nous manque, de part ses qualités de jeu sa polyvalente et son leader ship. Thauvin cest un faux ailier moc comme on en a deja.
bien sur il merite deja par sa saison, mais aussi pour son abnegation, son mental et sa grinta. bravo pour ce retour
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|48
|20
|15
|3
|2
|43
|16
|27
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|20
|12
|3
|5
|46
|22
|24
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|20
|9
|3
|8
|33
|25
|8
|30
|20
|8
|6
|6
|31
|23
|8
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|27
|20
|8
|3
|9
|32
|33
|-1
|26
|20
|7
|5
|8
|21
|25
|-4
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|22
|20
|6
|4
|10
|27
|38
|-11
|21
|20
|5
|6
|9
|26
|34
|-8
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|20
|3
|4
|13
|14
|29
|-15
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
⚽️ Le Classique au Parc ! #PSGOM I @visitrwanda_now
🔥 𝗔𝗖𝗧𝗘 𝟮𝟭 : #PSGOM ⚔️ Le 𝑪𝒍𝒂𝒔𝒔𝒊𝒒𝒖𝒆 est enfin là ! Les Olympiens se déplacent à Paris pour défier le Paris SG. 🕘 Coup d’envoi à 𝟮𝟬𝗵𝟰𝟱 💪