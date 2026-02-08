PSG-OM : La compo probable des équipes

A quelques heures du match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, L'Equipe, Le Parisien et La Provence ont dévoilé les compos probables des deux équipes.

Compo du PSG

Safonov, Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Mayulu ou Doué - Doué ou Lee, Dembélé, Barcola

Compo de l'OM

De Lange ou Rulli, Weah, Balerdi, Medina, Emerson - Hojbjerg, Timber, Greenwood, Nwaneri, Paixao, Gouiri