Milan a acheté un point par match à l'OM

Serie A23 nov. , 16:20
parNathan Hanini
Arrivé cet été après une fin d’aventure abrupte du côté de l’Olympique de Marseille, Adrien Rabiot fait l’unanimité du côté de Milan. L’international français fait gagner des points à son équipe et reste crucial dans le dispositif de Massimiliano Allegri.
De retour ce dimanche soir pour le célèbre derby de la Madonnina, Adrien Rabiot s’est déjà imposé comme un indéboulonnable au sein du onze du Milan AC. Le Français a rejoint la Lombardie et son entraîneur Massimiliano Allegri après l’embrouille dans le vestiaire de l’OM après la première journée de Ligue 1 face à Rennes. Blessé depuis mi-octobre, l’international français est de retour après un mois d’absence. Une aubaine pour le Milan qui grappille moins de points qu’avec l’ancien parisien.

Rabiot est déjà trop important à Milan

Ancien joueur du Milan AC entre 1995 et 2013 (490 matchs), Massimo Ambrosini a été interrogé par la Gazzetta Dello Sport. L’international italien est catégorique sur Adrien Rabiot : « Pour moi, Ricci en tant que relayeur a bien fait. Mais Rabiot, c’est Rabiot, et à certains égards, il est irremplaçable dans ce Milan. Son absence s’est fait sentir, c’est sûr, » explique-t-il. Et cela se traduit sur les chiffres. Selon TuttoMercato, le Milan AC glane en moyenne 2,5 points par match quand Rabiot est présent au milieu du rectangle vert. Une moyenne qui chute en son absence à 1,5 point par match. Certes le milieu de terrain n’a disputé que quatre rencontres de Serie A depuis le début de saison avant sa blessure, mais son importance se fait déjà ressentir en Lombardie. Actuellement cinquième de Serie A à l’aube du derby de la Madonnina, le Milan AC espère en cas de victoire ce dimanche soir prendre la tête du championnat (si la Roma ne gagne pas). Et Massimiliano Allegri aura besoin de l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille qui revient au meilleur des moments. 

Serie A

23 novembre 2025 à 20:45
Inter
0
1
Match terminé
Milan
Pulisic54'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
86
ENTRE
R. Loftus-Cheek
MilanMilan
SORT
R. Conceição Leão
MilanMilan
Remplacement
85
ENTRE
A. Diouf
InterInter
SORT
F. Acerbi
InterInter
Remplacement
85
ENTRE
F. Esposito
InterInter
SORT
N. Barella
InterInter
Remplacement
78
ENTRE
P. Zieliński
InterInter
SORT
H. Çalhanoğlu
InterInter
Voir Les Détails Complets Du Match
Derniers commentaires

Zéro pointé, ce joueur de l'OL dégoûté

t es gentil gamin

OM : Un attaquant déjà annoncé au mercato d'hiver

Il est pas a vendre Greenwood

Benatia s'attaque aux médias et aux arbitres, les Marseillais l'adorent

Paris est au dessus on le sait et Benatia est une bénédiction pour L'OM.

L'OL se contente d'un triste point à Auxerre

L'OM c'est pauvre dans le jeu avec 33 buts en 13 matchs....pendant que tu t'extasies sur une equipe qui a +3 de goal average en mettant rarement plus d'un but par match....un peu de serieux 🤣

Zéro pointé, ce joueur de l'OL dégoûté

13 buts en 5 saisons pro ... j'attends plus rien de lui !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading