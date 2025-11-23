Milan a acheté un point par match à l'OM

Arrivé cet été après une fin d’aventure abrupte du côté de l’Olympique de Marseille, Adrien Rabiot fait l’unanimité du côté de Milan. L’international français fait gagner des points à son équipe et reste crucial dans le dispositif de Massimiliano Allegri.

De retour ce dimanche soir pour le célèbre derby de la Madonnina, Adrien Rabiot s’est déjà imposé comme un indéboulonnable au sein du onze du Milan AC. Le Français a rejoint la Lombardie et son entraîneur Massimiliano Allegri après l’embrouille dans le vestiaire de l’OM après la première journée de Ligue 1 face à Rennes. Blessé depuis mi-octobre, l’international français est de retour après un mois d’absence. Une aubaine pour le Milan qui grappille moins de points qu’avec l’ancien parisien.

Rabiot est déjà trop important à Milan

Ancien joueur du Milan AC entre 1995 et 2013 (490 matchs), Massimo Ambrosini a été interrogé par la Gazzetta Dello Sport. L’international italien est catégorique sur Adrien Rabiot : « Pour moi, Ricci en tant que relayeur a bien fait. Mais Rabiot, c’est Rabiot, et à certains égards, il est irremplaçable dans ce Milan. Son absence s’est fait sentir, c’est sûr, » explique-t-il. Et cela se traduit sur les chiffres. Selon TuttoMercato, le Milan AC glane en moyenne 2,5 points par match quand Rabiot est présent au milieu du rectangle vert. Une moyenne qui chute en son absence à 1,5 point par match. Certes le milieu de terrain n’a disputé que quatre rencontres de Serie A depuis le début de saison avant sa blessure, mais son importance se fait déjà ressentir en Lombardie. Actuellement cinquième de Serie A à l’aube du derby de la Madonnina, le Milan AC espère en cas de victoire ce dimanche soir prendre la tête du championnat (si la Roma ne gagne pas). Et Massimiliano Allegri aura besoin de l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille qui revient au meilleur des moments.