Balerdi va quitter l'OM pour un grand d'Europe

Auteur d'une nouvelle saison peu convaincante, Leonardo Balerdi est plus que jamais sur le départ de l'Olympique de Marseille. L'ancien capitaine phocéen a en tout cas toutes les qualités pour signer dans un gros club européen, selon Karim Bennani.
A chaque fois qu'il y a eu naufrage de l'OM
cette saison, Leonardo Balerdi n'était pas très loin de la scène de crime. Capitaine de l'équipe phocéenne jusqu'à ce que Habib Beye donne le brassard à Pierre-Emile Hojbjerg, le défenseur central argentin a souvent été criblé de critiques tout au long de l'exercice. Titulaire à Nantes lors de la défaite cuisante, mais aussi à Lorient (2-0), à Paris (5-0) ou à Bruges (3-0), le joueur de 27 ans ne fera pas de vieux os en fin de saison.
Aux dernières nouvelles, il dispose d'un bon de sortie
pour quitter l'OM une fois le mercato
estival ouvert. Et pour le journaliste Karim Bennani, il a toutes les qualités requises pour rebondir dans un grand club européen.
Leonardo Balerdi mérite mieux
« A mon avis, Leonardo Balerdi ira dans un top club. C’est un joueur encore jeune, qui a malgré tout fait plusieurs saisons en Ligue 1, en Coupe d’Europe. Balerdi a été bon quand il a eu un capitaine de défense à ses côtés. Quand Mbemba jouait à l’OM, Balerdi a été bon. Quand il a dû endosser le rôle de capitaine de la défense, ça a été très compliqué. Je pense que c’est un joueur qui sera très bon aux côtés d’un leader », a analysé Bennani sur le plateau de La Chaîne L'Equipe.
Capable du meilleur comme du pire, Leonardo Balerdi a en effet réalisé des prestations en moyenne plus inquiétantes dès lors qu'il est devenu le capitaine de l'OM. Est-il meilleur dans l'ombre d'un leader défensif ? C'est ce qu'on verra s'il rejoint un club important du big 5 en fin de saison.
L. Balerdi Rossa
Argentine • Âge 27 • Défenseur
Friendly International2026
Champions League2025/2026