Balerdi va quitter l'OM pour un grand d'Europe

Auteur d'une nouvelle saison peu convaincante, Leonardo Balerdi est plus que jamais sur le départ de l'Olympique de Marseille. L'ancien capitaine phocéen a en tout cas toutes les qualités pour signer dans un gros club européen, selon Karim Bennani.

A chaque fois qu'il y a eu naufrage de l' OM cette saison, Leonardo Balerdi n'était pas très loin de la scène de crime. Capitaine de l'équipe phocéenne jusqu'à ce que Habib Beye donne le brassard à Pierre-Emile Hojbjerg, le défenseur central argentin a souvent été criblé de critiques tout au long de l'exercice. Titulaire à Nantes lors de la défaite cuisante, mais aussi à Lorient (2-0), à Paris (5-0) ou à Bruges (3-0), le joueur de 27 ans ne fera pas de vieux os en fin de saison.

Leonardo Balerdi mérite mieux

« A mon avis, Leonardo Balerdi ira dans un top club. C’est un joueur encore jeune, qui a malgré tout fait plusieurs saisons en Ligue 1, en Coupe d’Europe. Balerdi a été bon quand il a eu un capitaine de défense à ses côtés. Quand Mbemba jouait à l’OM, Balerdi a été bon. Quand il a dû endosser le rôle de capitaine de la défense, ça a été très compliqué. Je pense que c’est un joueur qui sera très bon aux côtés d’un leader », a analysé Bennani sur le plateau de La Chaîne L'Equipe.

Capable du meilleur comme du pire, Leonardo Balerdi a en effet réalisé des prestations en moyenne plus inquiétantes dès lors qu'il est devenu le capitaine de l'OM. Est-il meilleur dans l'ombre d'un leader défensif ? C'est ce qu'on verra s'il rejoint un club important du big 5 en fin de saison.