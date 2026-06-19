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Le Havre : Demba Ba nommé directeur sportif du HAC (officiel)

Le Havre19 juin , 14:54
parQuentin Mallet
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Le départ de Mathieu Bodmer ayant été acté en mai dernier, le HAC lui a enfin trouvé un remplaçant en la personne de Demba Ba (40 ans).
C'était à prévoir, c'est désormais fait : Demba Ba est le nouveau directeur sportif du Havre. Dans un communiqué publié ce vendredi, le club normand a officialisé la nouvelle, alors que Mathieu Bodmer, son prédécesseur, avait laissé le siège vacant juste après le coup de sifflet final de la saison dernière. L'ancien attaquant reconverti dirigeant passe un cap en rejoignant un club de Ligue 1 après avoir passé 3 années au poste de directeur sportif de l'USL Dunkerque en Ligue 2.
« C’est un peu un retour aux sources : Demba Ba a passé son enfance et son adolescence au Havre, et revient donc poser ses valises dans la Cité Océane ! Fort de cette expérience (à Dunkerque, ndlr), avec un esprit de bâtisseur, Demba Ba rejoint donc le HAC. Pour continuer de faire grandir le club et lui permettre de se pérenniser en Ligue 1 ! Bienvenue, Demba ! », lit-on en substance dans le communiqué du HAC.
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