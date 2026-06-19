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Paris Sportifs : Ecosse-Maroc, une faim de Lion pour gagner sans risque

Paris Sportifs19 juin , 16:40
parredaction
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La Coupe du monde est bien partie et parmi les premiers chocs de la compétition, le Maroc a tenu tête au Brésil avec un match de gala qui s’est terminé par un nul 1-1.
Demi-finaliste de la dernière édition, le Maroc est vu comme un sérieux outsider. Ce vendredi soir, il va passer un test copieux face à une équipe d’un autre style que le Brésil, avec un match contre l’Ecosse. Une rencontre qui peut vous permettre de récupérer une belle somme d’argent sans prendre de risque, avec la découverte des paris sportifs chez notre partenaire Winamax.
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Le Maroc favori, mais avec une belle cote

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Ecosse Maroc
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Derniers commentaires

Achraf Hakimi sera jugé pour viol, la justice confirme

Ah c'est sur que comme ce sont des juifs là Lionel Coquard vient bien cracher sur eux. Vous n'avez pas cité Arthur pour les défendre? Vous avez d'autres juifs sur qui cracher? Ah l'extrême gauche dans toute sa splendeur... Mais surtout ne venez pas parler d'antisémitisme 😂🤣😂

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et toi 32 ans que t as pas vu l' école. blaireau de kassos. c est du CE1.....

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Il y a énormément de bons joueurs libres ou en fin de contrat( celik , mingueza, bissouma, schlager, ito, kamada … ) pour faire un bon recrutement mais avant tout il faut vendre des joueurs bankables ( greenwood, balerdi, hojberg, aguerd, aubameyang ) ou qui n’ont rien à faire à l’OM ( abdelli, kondogbia, Gomes ) et garder une ossature avec weah, emerson , Medina , timber , paixao

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bah non. vous etes tellement mieux que les autres.....

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Et toi va falloir que tu l’entendes : tes coms’ et tes analyses sont complètement debiles

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