L'OM se saborde bêtement au Sporting Portugal

3e journée de Ligue des Champions

Sporting-OM : 2-1

Buts : Paixao (14e) pour l’OM ; Catamo (69e), Alisson Santos (87e) pour le Sporting

Carton rouge : Emerson (45e) pour l'OM

Malgré une superbe première mi-temps, l'OM, plombé par le carton rouge d'Emerson, s'est incliné sur la pelouse du Sporting Portugal ce mercredi soir (2-1).

En pleine bourre ces dernières semaines avec cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues, l'OM abordait avec confiance son troisième match de Ligue des Champions. Et les hommes de Roberto De Zerbi affichaient encore une fois un visage très séduisant en première mi-temps. Dominateurs, les Olympiens étaient logiquement récompensés par un but sublime d'Igor Paixao (14e). Une entame parfaite et une première mi-temps globalement aboutie, bien qu'entachée dans les ultimes instants. Sanctionné pour une simulation, Emerson récoltait un deuxième carton jaune synonyme de carton rouge.

Un coup dur qui allait plomber l'Olympique de Marseille en seconde période. Après le repos, les joueurs de Roberto De Zerbi se contentaient en effet de défendre mais ils allaient craquer par deux fois. D'abord sur un but de Catamo, pas hors-jeu pour quelques milimètres puis sur un second but en fin de match d'Alisson Santos. Une issue terrible pour l'OM au vu de la domination olympienne en première mi-temps. Cela fait donc seulement trois points en trois matchs pour Marseille dans cette Ligue des Champions, une très mauvaise opération en ce mercredi soir au Portugal.