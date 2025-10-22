ICONSPORT_274542_0093

L'OM se saborde bêtement au Sporting Portugal

Ligue des Champions22 oct. , 23:00
parCorentin Facy
65
3e journée de Ligue des Champions
Sporting-OM : 2-1
Buts : Paixao (14e) pour l’OM ; Catamo (69e), Alisson Santos (87e) pour le Sporting 
Carton rouge : Emerson (45e) pour l'OM
Malgré une superbe première mi-temps, l'OM, plombé par le carton rouge d'Emerson, s'est incliné sur la pelouse du Sporting Portugal ce mercredi soir (2-1).
En pleine bourre ces dernières semaines avec cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues, l'OM abordait avec confiance son troisième match de Ligue des Champions. Et les hommes de Roberto De Zerbi affichaient encore une fois un visage très séduisant en première mi-temps. Dominateurs, les Olympiens étaient logiquement récompensés par un but sublime d'Igor Paixao (14e). Une entame parfaite et une première mi-temps globalement aboutie, bien qu'entachée dans les ultimes instants. Sanctionné pour une simulation, Emerson récoltait un deuxième carton jaune synonyme de carton rouge.
Un coup dur qui allait plomber l'Olympique de Marseille en seconde période. Après le repos, les joueurs de Roberto De Zerbi se contentaient en effet de défendre mais ils allaient craquer par deux fois. D'abord sur un but de Catamo, pas hors-jeu pour quelques milimètres puis sur un second but en fin de match d'Alisson Santos. Une issue terrible pour l'OM au vu de la domination olympienne en première mi-temps. Cela fait donc seulement trois points en trois matchs pour Marseille dans cette Ligue des Champions, une très mauvaise opération en ce mercredi soir au Portugal. 

Champions League

22 octobre 2025 à 21:00
Sporting CP
Cipriano Catamo69'de Almeida Santos86'
2
1
Match terminé
Olympique Marseille
Barbosa da Paixão14'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
M. Araújo Vilches
Sporting CPSporting CP
VAR
90
M. Araújo Vilches
Sporting CPSporting CP
Carton jaune
90
P. Pereira Gonçalves
Sporting CPSporting CP
Remplacement
90
ENTRE
M. Reis de Lima
Sporting CPSporting CP
SORT
M. Araújo Vilches
Sporting CPSporting CP
Voir Les Détails Complets Du Match
65
Articles Recommandés
ICONSPORT_272658_0057
Mercato

50 millions d’euros, Manchester United fait pleurer le Real

ICONSPORT_274542_0042
OM

Aubameyang atomise l’arbitre « scandaleux » de Sporting-OM

ICONSPORT_273988_0180
OL

OL : Paulo Fonseca répond aux accusations

Fil Info

23:30
50 millions d’euros, Manchester United fait pleurer le Real
23:10
Aubameyang atomise l’arbitre « scandaleux » de Sporting-OM
23:00
OL : Paulo Fonseca répond aux accusations
23:00
LdC : Programme TV et résultats de la 3e journée
22:56
LdC : Monaco gaspille contre Tottenham
22:30
Nantes : Guardiola l'a eu, Luis Castro le veut aussi
22:17
L1 : Létang suspendu pour ses propos après LOSC-OL
22:00
Emerson exclu, un « geste idiot » qui tue l’OM

Derniers commentaires

L'OM se saborde bêtement au Sporting Portugal

Comme dis plus haut, évite de m'inclure dans tes délires avec Greg.

L'OM se saborde bêtement au Sporting Portugal

NON surtout pas a la 2 EME MINUTES Accroche toi plutot a repondre avec les trolls pour organiser une visio avec eux ( UN ZGEG ) Tu seras arbitre et je te file des cartons 👌

Aubameyang atomise l’arbitre « scandaleux » de Sporting-OM

Jsuis pas d'accord, et même dans une idée de com, jsuis pas fan

L'OM se saborde bêtement au Sporting Portugal

Compte fake? Tu te trompes de cible je pense. Je n'ai qu'un seul compte si j'omets celui qui a été banni.

L'OM se saborde bêtement au Sporting Portugal

De quoi tu parles ? J'évoque les matches de 2022, et Germain ne faisait plus partie de l'OM.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading