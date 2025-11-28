Griezmann à l’OM, le Vélodrome est prêt à exploser

Moins utilisé cette saison à l’Atlético Madrid, Antoine Griezmann fait l’objet de nombreuses rumeurs de départ. Les plus folles l’annoncent à l’Olympique de Marseille où l’attaquant français recevrait un accueil de star.

Paul Pogba ne s’attendait pas à un tel engouement. Pour son retour à la compétition, le milieu de l’AS Monaco a eu droit à une ovation du Roazhon Park. C’est dire la popularité du champion du monde 2018 en France. La réaction du public adverse rappelle le traitement de faveur également accordé au Lillois Olivier Giroud. De quoi inciter Antoine Griezmann à les imiter ?

Les réactions concernant Paul Pogba ? Je ne suis pas certain que ce soit un excès journalistique. Je pense que c'est un excès de tous, a commenté l’observateur sur sa chaîne YouTube. Je pense que l'accueil formidable du Roazhon Park montre que les gens sont friands de revoir d'anciens champions du monde. On voit Olivier Giroud, on voit Paul Pogba… J'imagine que si Antoine Griezmann revenait faire une dernière pige en France, son accueil serait formidable partout où il irait. » Régulièrement annoncé à l’Olympique de Marseille , l’attaquant de l’Atlético Madrid serait probablement acclamé dans l’Hexagone, imagine Pierre Ménès. «, a commenté l’observateur sur sa chaîne YouTube.. »

Griezmann tempère

Mais pour le moment, le Madrilène que l’on sait attiré par la Major League Soccer ne compte pas bouger. « J'ai encore beaucoup de temps de jeu devant moi, encore de l'énergie et le mental pour jouer et être un joueur important pour le club. Je sais que je dois le prouver à tout le monde, et je veux être encore plus important. Et puis, on verra dans quelques années pour le titre ou le statut de légende. (…) Mais, comme je l'ai dit, je me sens très bien ici. Tout le monde sait que la MLS est mon rêve, mon objectif, mais j'ai encore un contrat ici, je veux le prolonger et rester important », calmait Antoine Griezmann auprès du quotidien As la semaine dernière.