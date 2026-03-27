Angleterre : Tuchel envoie Greenwood en Jamaïque

Mason Greenwood de retour en sélection anglaise pour le Mondial ? Thomas Tuchel a été clair et sans espoir avec le joueur qui brille pourtant avec l'OM.

Virtuellement banni de la Premier League pour l’agression physique de sa petite amie de l’époque et des images ainsi qu’un témoignage audio qui avaient choqué l’Angleterre, Mason Greenwood poursuit sa carrière loin de son pays natal. En Espagne et désormais en France, l’ailier fait parler ses qualités et devrait faire l’objet d’un très gros transfert cet été. En attendant, il rêve toujours secrètement de rejoindre les Three Lions et de disputer une grande compétition avec l’Angleterre.

Tuchel ne pense à Greenwood pour le Mondial

La preuve, il avait fait les démarches pour rejoindre la sélection de la Jamaïque, dont il est d’origine lointaine, mais n’est jamais allé au bout de sa démarche, laissant le pays des Caraïbes un peu énervé par ce comportement. A l’heure où le joueur de l’OM réalise une saison convaincante avec Marseille et pourrait même être élu meilleur joueur du championnat dans quelques semaines, son nom a parfois été cité pour un retour en sélection.

Thomas Tuchel a toutefois répondu très clairement à cette possibilité, expliquant que pour lui, Mason Greenwood n’était même pas candidat à une place chez les Three Lions. « Je ne lui ai encore jamais parlé. Ni à lui ni à son entourage. J’avais cru comprendre qu’il voulait essayer de jouer pour la Jamaïque, donc on n’y a pas prêté plus d’attention que cela. Il n’était pas dans notre esprit à l’époque, et n’est pas dans nos discussions pour la sélection », a assuré l’ancien entraîneur du PSG, qui se base donc sur les informations de son intérêt pour la Jamaïque pour faire ses choix.

Un dossier bien délicat pour Thomas Tuchel, qui manque de choix avec des joueurs en forme dans le secteur offensif, en dehors de Harry Kane. Mais rappeler Mason Greenwood semble encore et toujours impossible en Angleterre, tout comme le voir rejouer en Premier League pour le moment.