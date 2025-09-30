elye wahi jete dehors et propose a un club de ligue 1 iconsport 258183 0100 393060

Amer, il lâche un dossier sur son départ de l'OM

OM30 sept. , 18:30
parHadrien Rivayrand
0
Elye Wahi n'a pas connu l'expérience souhaitée du côté de l'OM. L'attaquant de Francfort a néanmoins tenu à donner quelques explications aux fans et observateurs phocéens. 
L'OM avait misé gros sur Elye Wahi à l'été 2024 mais l'attaquant français n'aura pas réussi à s'imposer chez les Phocéens. L'aventure n'aura d'ailleurs duré que quelques mois sur la Canebière, laissant d'énormes regrets aux fans marseillais, qui attendaient tellement plus de l'ancien du RC Lens. Aujourd'hui à Francfort, Wahi a repris quelques couleurs. Il a aussi eu le temps de digérer son départ de l'OM, qui n'a pas été facile à gérer. Surtout que des rumeurs au niveau de son comportement ont circulé à Marseille. Selon lui, il y a un peu d'injustice à ce niveau-là. 

Wahi n'épargne pas l'OM 

Lors d'un entretien accordé à France Football, le natif de Courcouronnes a en effet indiqué : « Il n'y a eu qu'un retard, pour un rendez-vous chez un médecin, alors que j'avais prévenu. Je pense que ça a été le déclic (pour la direction de l'OM), mais Medhi (Benatia) et le coach De Zerbi m'ont beaucoup donné, et j'aurais pu travailler encore plus. Ça n'a pas marché à Marseille, ça marchera ailleurs, la vie continue. C'est dans les échecs que tu te construis, que tu changes certaines choses pour pouvoir avancer »

Lire aussi

OM : McCourt a une idée, les Marseillais vont hurlerOM : McCourt a une idée, les Marseillais vont hurler
L'OM a depuis totalement changé son visage offensif. Un visage offensif séduisant et qui devra faire parler la poudre ce mardi soir lors de la réception de l'Ajax en Ligue des champions du côté du Stade Vélodrome. Elye Wahi sera lui présent avec Francfort sur la pelouse de l'Atlético Madrid. L'ancien de l'OM espère pouvoir enchaîner au plus haut niveau et reprendre de la confiance. Mais la concurrence reste féroce en Allemagne. 
Depuis le début de la saison, Elye Wahi a disputé 7 rencontres toutes compétitions confondues pour 1 but et 3 passes décisives délivrées. 
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272238_0029
PSG

Barça-PSG : Lamine Yamal, la polémique arrive

Ligue des Champions
Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats de la 2e journée

ICONSPORT_272051_0005
Ligue des Champions

LdC : Un super Mbappé porte le Real à Almaty

ICONSPORT_268435_0252
LOSC

Lille : Le dossier Bouadi devient fou

Fil Info

20:40
Barça-PSG : Lamine Yamal, la polémique arrive
20:38
LdC : Programme TV et résultats de la 2e journée
20:36
LdC : Un super Mbappé porte le Real à Almaty
20:20
Lille : Le dossier Bouadi devient fou
20:05
LdC : Kylian Mbappé plus prolifique que Thierry Henry
20:00
Esp : Tout était prêt, le Barça a déchiré le contrat de Nico Williams
19:57
OM - Ajax : les compos (21h sur Canal+Foot)
19:40
Trop de pression à l'OM, Gameiro a paniqué
19:20
Officiel : L'ASSE condamne un acte raciste

Derniers commentaires

OL : Paulo Fonseca fait mieux que tout le monde

entraineur exceptionel, meilleur gardien du monde Fofana ballon d' or, Merah futur Zidane, Niakaté le monstre, piouuu que peut il empecher Lyon d etre champion de France et d Europe !

OL : Paulo Fonseca fait mieux que tout le monde

qu est ce qu il se passe Fiasco? rude journée? tu troll vraiment à ras les paquerettes

Le PSG réactive en urgence un dossier à 40 ME

Bien sûr que ce serait une excellente idée pour le PSG

OL : Paulo Fonseca fait mieux que tout le monde

Ils ne sont pas les seuls à faire des projections, certains s’imaginent battre le Pgégé et gagner la FarmersLigue, tous nuls quoi 😂🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦

OL : Paulo Fonseca fait mieux que tout le monde

Bah , sans doute les nuls, un peu comme toi quoi …🤣🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading