Amer, il lâche un dossier sur son départ de l'OM

Elye Wahi n'a pas connu l'expérience souhaitée du côté de l'OM. L'attaquant de Francfort a néanmoins tenu à donner quelques explications aux fans et observateurs phocéens.

L' OM avait misé gros sur Elye Wahi à l'été 2024 mais l'attaquant français n'aura pas réussi à s'imposer chez les Phocéens. L'aventure n'aura d'ailleurs duré que quelques mois sur la Canebière, laissant d'énormes regrets aux fans marseillais, qui attendaient tellement plus de l'ancien du RC Lens. Aujourd'hui à Francfort, Wahi a repris quelques couleurs. Il a aussi eu le temps de digérer son départ de l'OM, qui n'a pas été facile à gérer. Surtout que des rumeurs au niveau de son comportement ont circulé à Marseille. Selon lui, il y a un peu d'injustice à ce niveau-là.

Wahi n'épargne pas l'OM

Lors d'un entretien accordé à France Football, le natif de Courcouronnes a en effet indiqué : « Il n'y a eu qu'un retard, pour un rendez-vous chez un médecin, alors que j'avais prévenu. Je pense que ça a été le déclic (pour la direction de l'OM), mais Medhi (Benatia) et le coach De Zerbi m'ont beaucoup donné, et j'aurais pu travailler encore plus. Ça n'a pas marché à Marseille, ça marchera ailleurs, la vie continue. C'est dans les échecs que tu te construis, que tu changes certaines choses pour pouvoir avancer ».

L'OM a depuis totalement changé son visage offensif. Un visage offensif séduisant et qui devra faire parler la poudre ce mardi soir lors de la réception de l'Ajax en Ligue des champions du côté du Stade Vélodrome. Elye Wahi sera lui présent avec Francfort sur la pelouse de l'Atlético Madrid. L'ancien de l'OM espère pouvoir enchaîner au plus haut niveau et reprendre de la confiance. Mais la concurrence reste féroce en Allemagne.

Depuis le début de la saison, Elye Wahi a disputé 7 rencontres toutes compétitions confondues pour 1 but et 3 passes décisives délivrées.