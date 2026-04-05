Altercation entre supporters de l'OM avant le match à Monaco

Ça chauffe entre les différents groupes de supporters de l'OM avant le coup d'envoi du match face à Monaco.

Forcément en très grand nombre pour la rencontre de ce dimanche soir sur le terrain de Louis-II, les supporters de l’OM se sont retrouvés dans des conditions différentes des habitudes du Vélodrome. Résultats, plusieurs témoignages font état de règlements de comptes et d’échauffourées aux abords du stade de la Principauté, sans que cela ne dégénère trop. L’entente n’est pas forcément cordiale entre les Fanatics et les Winners, deux des principaux groupes de supporters de l’OM qui ne sont pas forcément sur la position à prendre par rapport à l’actualité de leur club.

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Des tensions à suivre donc dans un stade qui sera une nouvelle fois grandement aux couleurs de l’OM ce dimanche soir, malgré les tentatives de l’AS Monaco de privilégier ses propres supporters, ou ses spectateurs les plus fidèles, pour cette affiche.