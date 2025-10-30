Alerte rouge à l'OM, les joueurs ont le melon

ICONSPORT_274587_0034

L’inquiétude est montée d’un cran à l’OM, incapable de réagir contre Angers (2-2) après avoir subi deux défaites contre le Sporting et Lens. De quoi faire douter Daniel Riolo sur la mentalité des joueurs marseillais.
La semaine a été rude pour l’Olympique de Marseille. Battue par le Sporting puis par Lens, l’équipe de Roberto De Zerbi avait tout de même affiché un excellent niveau de jeu, notamment lors des premières périodes de chacun de ces deux matchs à l’extérieur. Comptablement, ces défaites ont fait mal mais la confiance était toujours de mise pour vite rétablir la situation. Avec un effectif décimé par les blessures (Traoré, Kondogbia, Balerdi, Weah, Gouiri, Medina), l’OM recevait Angers mercredi avec la ferme intention de l’emporter et de prendre la tête de la Ligue 1.
Occasion ratée puisque les joueurs de Roberto De Zerbi ont concédé le match nul (2-2) après avoir livré une prestation incompréhensible. Daniel Riolo est d’ailleurs très inquiet pour l’OM après un match durant lequel les coéquipiers de Mason Greenwood ont fait preuve d’une suffisance insupportable à ses yeux. « Je trouve que le mot contre-performance est même faible. Tu vois en début de soirée qu'il y a le parfum de la soirée moisie où il peut se passer des choses avec le très mauvais match du PSG à Lorient (1-1), Lens qui perd à Metz (2-0) qui n'avait pas gagné un match. Tu arrives derrière et tu as le confort avec la possibilité d'être leader en gagnant, face à Angers » analyse d’abord Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC avant de poursuivre.

« Ils te sortent une première période cataclysmique. Quand tu la regardais, tu avais l'impression de faire un voyage dans le temps un an en arrière, avec le fameux match contre Angers où chaque contre-attaque il n'y avait plus personne, avec des boulevards dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? On a reculé d'un an ? On ne comprend plus rien » s’étonne le journaliste, dans l’incompréhension la plus totale après le non-match de l’OM contre Angers ce mercredi au Vélodrome. Réaction attendue samedi à Auxerre, un adversaire contre lequel Roberto De Zerbi n’a encore jamais réussi à prendre le moindre point depuis qu’il est en France.
2
