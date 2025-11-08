OM : Aguerd a une pubalgie, c'est la tuile !

Nayef Aguerd a montré des signes de souffrance lors d'OM-Brest, quittant la pelouse avant la fin du match. Le diagnostic donné par Roberto de Zerbi n'est pas très rassurant.

On savait Aguerd gêné physiquement depuis une semaine. La vérité a éclaté ce samedi après OM -Brest. Le défenseur marocain avait quitté le terrain à la 77e minute juste après une mise au sol volontaire. Interrogé en conférence de presse, Roberto de Zerbi a livré le nom du mal qui frappe son joueur. Nayef Aguerd souffre d'une pubalgie, une blessure douloureuse qui peut s'étendre sur plusieurs mois si elle est mal traitée.

« C'est la mauvaise nouvelle de la journée. Il souffre de pubalgie, il a senti aujourd'hui que cela s'est aggravé. Il doit faire des examens, mais je pense qu'il est nécessaire qu'il s'arrête un petit peu. Sinon, cela risque d'empirer et il pourrait rater la CAN, les mois de janvier-février qui sont cruciaux, avec des moments décisifs pour la Ligue des champions », a lâché l'entraîneur italien ce samedi soir. L'OM aurait pu se passer de ce coup dur alors que son infirmerie est déjà bien remplie.