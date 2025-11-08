ICONSPORT_276526_0061

OM : Aguerd a une pubalgie, c'est la tuile !

OM08 nov. , 22:33
parMehdi Lunay
2
Nayef Aguerd a montré des signes de souffrance lors d'OM-Brest, quittant la pelouse avant la fin du match. Le diagnostic donné par Roberto de Zerbi n'est pas très rassurant.
On savait Aguerd gêné physiquement depuis une semaine. La vérité a éclaté ce samedi après OM-Brest. Le défenseur marocain avait quitté le terrain à la 77e minute juste après une mise au sol volontaire. Interrogé en conférence de presse, Roberto de Zerbi a livré le nom du mal qui frappe son joueur. Nayef Aguerd souffre d'une pubalgie, une blessure douloureuse qui peut s'étendre sur plusieurs mois si elle est mal traitée.
« C'est la mauvaise nouvelle de la journée. Il souffre de pubalgie, il a senti aujourd'hui que cela s'est aggravé. Il doit faire des examens, mais je pense qu'il est nécessaire qu'il s'arrête un petit peu. Sinon, cela risque d'empirer et il pourrait rater la CAN, les mois de janvier-février qui sont cruciaux, avec des moments décisifs pour la Ligue des champions », a lâché l'entraîneur italien ce samedi soir. L'OM aurait pu se passer de ce coup dur alors que son infirmerie est déjà bien remplie.
2
Derniers commentaires

Greenwood meilleur joueur de Ligue 1, le débat est lancé

Quelle boule de seum tu as!! 😂

Greenwood meilleur joueur de Ligue 1, le débat est lancé

En même temps tu n'y connais rien en foot, alors tes affirmations... T'as même pas compris qu'il est question de faire un bilan depuis le début de saison, c'est dire si tu es limité...

Greenwood meilleur joueur de Ligue 1, le débat est lancé

Quel rapport? On parle foot, pas fait divers. Ah oui c'est vrai, le foot tu n'y connais rien...^^

L’OM déroule contre Brest, Acherchour s’en prend à De Zerbi

C'est son deuxième match où il est bon. Entre temps contre Auxerre, Angers, Lens, le sporting il a été très moyen...

OM : Aguerd a une pubalgie, c'est la tuile !

En espérant que ça ne soit pas trop long 🤞

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
2512813281117
2
Lens
2512813211110
3
Paris Saint Germain
241173121912
4
LOSC Lille
2011623231310
5
O. Lyonnais
201162316124
6
Monaco
201262424213
7
Strasbourg
191161422166
8
Rennes
181246219172
9
Nice
171152416160
10
Toulouse
151143417152
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Brest
10122461421-7
14
Nantes
10122461118-7
15
Angers SCO
1011245815-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

