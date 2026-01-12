Accord OM-Roma pour Robinio Vaz

L'OM a trouvé un accord avec l'AS Roma pour la vente de Robinio Vaz, qui ne continuera pas son aventure à Marseille malgré des débuts prometteurs.

Ceux qui doutaient de la fermeté de l’Olympique de Marseille à vendre Robinio Vaz n’ont désormais plus le choix. L’OM compte bien se séparer de son jeune attaquant, qui a refusé l’offre de prolongation de contrat proposée par son club à deux ans et demi de la fin de son engagement. Ecarté des matchs, puis du groupe professionnel, l’ancien sochalien a été poussé vers la sortie et l’AS Roma va en profiter. Après un petit coup de bluff de la part du club italien, les négociations ont repris ce dimanche et se finalisent ce lundi.

RMC affirme qu’un accord de principe pour le prêt avec option d’achat obligatoire en fin de saison a été trouvé entre les deux clubs. Le montant sera de 25 millions d’euros avec les bonus, qui seront de l’ordre de 5 ME. Sochaux va récupérer 15 % de la plus-value effectuée sur cette revente, soit 3 ME minimum. Il reste donc 17 ME de certain dans la poche de l'OM au mois de juin.

L'OM touchera 17 ME en cash en juin

La Roma a désormais le feu vert officiel pour négocier avec Robinio Vaz sur les conditions de sa signature. Les discussions sont en cours en ce sens assure ainsi la radio sportive, autour d’un contrat de cinq ans et d’un salaire qui sera forcément bien supérieur à ce que l’OM offrait. L’attaquant de 19 ans, qui était l’un des plus petits salaires de l’effectif avec 10.000 euros par mois, s’était vu proposer un nouveau contrat avec un salaire multiplié par 6. Insuffisant aux yeux de son entourage, qui réclamait un nouvel effort de la part de son club.

Cela ne sera donc pas le cas et Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont préféré se séparer de leur prometteur attaquant, même si cela va limiter les choix offensifs de Roberto De Zerbi pour la deuxième partie de saison. Vaz était en effet régulièrement utilisé pour son impact en fin de rencontre. Le retour d’Amine Gouiri va néanmoins aider l’OM à compenser ce départ désormais bien engagé.