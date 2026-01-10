Algérie-Nigeria se termine en bagarre, Zidane impliqué

Passée à côté de son quart de finale, l'Algérie a fini le match très frustrée. Une échauffourée a éclaté entre Algériens et Nigérians après le coup de sifflet final. Luca Zidane a été directement impliqué comme le montre une vidéo prise par le compte Instant Foot sur X. Le fils de l'ancien numéro 10 des Bleus en est venu aux mains avec Dele-Bashiru. Une confrontation tendue entre le staff algérien et les arbitres est aussi visible. Les Fennecs reprochaient au corps arbitral son silence sur une main nigériane dans la surface en première période.