5 matchs cette saison, l'OM reçoit deux offres pour lui

Ulisses Garcia a totalement disparu de la circulation à Marseille. Le latéral suisse prépare son départ en janvier. Deux formations italiennes s'affrontent pour le récupérer au mercato hivernal.

Qu'il est loin le temps où Ulisses Garcia aidait l' Olympique de Marseille à remporter un succès fou à Lyon. Buteur lors de l'Olympico du 22 septembre 2024 (3-2 pour l'OM), le latéral suisse dépannait régulièrement le club phocéen à cette époque. Cette saison, il n'a même plus l'occasion d'être un joker. Il n'a disputé que 4 matchs en Ligue 1, dont le dernier à Auxerre début novembre, et 2 en Ligue des champions. Roberto de Zerbi ne compte plus sur lui, notamment dans un système à 3 derrière.

Deux projets en Italie pour Garcia

Une situation qui pousse Ulisses Garcia à s'en aller cet hiver. Le Suisse a des pistes intéressantes à étudier. Son ancien club, les Young Boys de Berne, le convoite. Cependant, une aventure en Italie se profile. La Gazzetta dello Sport affirme que l'arrière gauche est dans le viseur du Hellas Vérone et de Sassuolo en Serie A. Le quotidien sportif italien ajoute que « sa décision devrait être prise en début de semaine prochaine ». Sur le papier, Sassuolo est la meilleure option pour lui.

11e du championnat italien, le club entraîné par Fabio Grosso réalise une bonne saison. Il y retrouverait son ancien coéquipier à Marseille Ismaël Koné ou encore l'expérimenté milieu serbe Nemanja Matic. Lanterne rouge de Serie A, le Hellas Vérone lui offrira un temps de jeu maximal et moins de pression sur le plan sportif. L'OM n'a qu'une attente dans ce dossier : celle de récupérer le maximum d'argent possible pour un indésirable. La direction olympienne peut espérer atteindre 5 millions d'euros sur la vente de Ulisses Garcia.