5 matchs cette saison, l'OM reçoit deux offres pour lui

Ulisses Garcia a totalement disparu de la circulation à Marseille. Le latéral suisse prépare son départ en janvier. Deux formations italiennes s'affrontent pour le récupérer au mercato hivernal.
Qu'il est loin le temps où Ulisses Garcia aidait l'Olympique de Marseille à remporter un succès fou à Lyon. Buteur lors de l'Olympico du 22 septembre 2024 (3-2 pour l'OM), le latéral suisse dépannait régulièrement le club phocéen à cette époque. Cette saison, il n'a même plus l'occasion d'être un joker. Il n'a disputé que 4 matchs en Ligue 1, dont le dernier à Auxerre début novembre, et 2 en Ligue des champions. Roberto de Zerbi ne compte plus sur lui, notamment dans un système à 3 derrière.

Deux projets en Italie pour Garcia

Une situation qui pousse Ulisses Garcia à s'en aller cet hiver. Le Suisse a des pistes intéressantes à étudier. Son ancien club, les Young Boys de Berne, le convoite. Cependant, une aventure en Italie se profile. La Gazzetta dello Sport affirme que l'arrière gauche est dans le viseur du Hellas Vérone et de Sassuolo en Serie A. Le quotidien sportif italien ajoute que « sa décision devrait être prise en début de semaine prochaine ». Sur le papier, Sassuolo est la meilleure option pour lui.
11e du championnat italien, le club entraîné par Fabio Grosso réalise une bonne saison. Il y retrouverait son ancien coéquipier à Marseille Ismaël Koné ou encore l'expérimenté milieu serbe Nemanja Matic. Lanterne rouge de Serie A, le Hellas Vérone lui offrira un temps de jeu maximal et moins de pression sur le plan sportif. L'OM n'a qu'une attente dans ce dossier : celle de récupérer le maximum d'argent possible pour un indésirable. La direction olympienne peut espérer atteindre 5 millions d'euros sur la vente de Ulisses Garcia.
U. Garcia Lopes

U. Garcia Lopes

PortugalPortugal Âge 30 Défenseur

WC Qualification Europe

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge1
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

Dybala à l'OM, c'est donné !

Je préfère gouiri que dybala,; gouiri il connaît mieux la L1

CAN 2025 : Maroc ou Sénégal, les Champs-Elysées n'en veulent pas

Que de polémiques inutiles

CAN 2025 : Maroc ou Sénégal, les Champs-Elysées n'en veulent pas

Il a tout à fait raison !

OM : « J’ai toujours aimé Marseille », Ekitike a osé

non mais je me souviens de ta celebration hautaine qd tu jouais a Reims. un bon melon, meme si je le trouve bon

CAN 2025 : Maroc ou Sénégal, les Champs-Elysées n'en veulent pas

Je pense que "vieuxcon" comme pseudo, aurait été plus adapté a tes pensées !!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
LOSC Lille
3218102633258
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Toulouse
261875629236
8
Strasbourg
241773726215
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22176472327-4
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
181853102135-14
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121733111838-20

