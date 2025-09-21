35 millions pour ça, Paixao fait trembler l’OM

L'OM a mis le paquet sur Igor Paixao cet été, et attend de lui un rendement déjà productif. Le Brésilien doit faire enfin une apparition convaincante ce dimanche soir face au PSG.

L’OM a effectué plusieurs longs combats cet été sur le marché des transferts. Cela n’a pas fonctionné dans certains cas, comme pour Joel Ordonez, mais Pablo Longoria a tout de même réussi son coup pour Igor Paixao. Au prix d’un énorme forcing, le président marseillais a fini par mettre 35 millions d’euros sur la table pour faire signer l’ailier brésilien. Ce dernier s’est blessé pendant la préparation avec le Feyenoord Rotterdam, et a ensuite manqué le mois suivant. De retour sur le terrain, Paixao a joué deux fois 25 minutes contre Lorient et le Real Madrid, sans convaincre pour le moment.

Hâte de voir son premier match de la saison - Paixao se fait chambrer sur les réseaux

I. Barbosa da Paixão Brésil • Âge 25 • Attaquant Champions League Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Club Friendlies 1 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Son entrée en jeu contre les Merengue, alors qu’il était attendu pour porter le danger, a beaucoup déçu. Des passes en retrait, un ballon arrêté, aucune tentative offensive, le Brésilien n’est pas encore dans son élément et cela commence à inquiéter. « Paixao n’a rien apporté au jeu de son équipe », dénonçait ainsi Eurosport après le match madrilène. Et désormais, à l’approche du choc face au PSG, Paixao est sommé de se réveiller sous peine de passer pour une recrue déjà décevante. « Pour le moment, il n’a pas sa place dans le 11, et de loin », « Leeds doit savourer le fait de ne pas avoir mis 40 patates sur lui », « C’est notre recrue la plus chère, ça serait bien qu’il se réveille », « Hâte de voir son premier match de la saison », a même ironisé un fan pour qui ses deux premières apparitions ont été transparentes. La patience n’est pas la spécialisé à l’OM, où certaines recrues très attendues comme Elye Wahi ou Iliman Ndiaye n’ont jamais digéré les grosses attentes. Vu le montant dépensé pour le faire venir, Pablo Longoria mise certainement sur le plus long terme, mais le réveil ne devra pas tarder à sonner pour Igor Paixao à Marseille.