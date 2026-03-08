20 ME pour lui, l'OM abandonne direct

ICONSPORT_361004_0079

Arrivé l’été dernier du côté de l’Olympique de Marseille, Arthur Vermeeren vit une saison difficile. Le Belge ne va pas s’éterniser au sein du club de la cité phocéenne. L’option d’achat le concernant ne sera pas levée et le milieu de terrain retournera du côté de Leipzig.
Entré en jeu ce samedi face à Toulouse, Arthur Vermeeren voit son temps de jeu fondre comme neige au soleil depuis plusieurs mois. Depuis le carton rouge concédé contre Nantes le 4 janvier dernier, le Belge ne compte que 65 minutes de jeu en Ligue 1. Un temps de jeu famélique, couplé à des prestations difficiles, assombrit son avenir du côté de l’Olympique de Marseille. Le joueur ne restera pas au sein de la cité phocéenne cet été. L’option d’achat ne sera pas levée. D’autres clubs se positionnent et Leipzig va devoir trouver une nouvelle option pour le milieu de terrain belge.
A. Vermeeren

A. Vermeeren

BelgiumBelgique Âge 21 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs5
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs14
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge1
Jaune Rouge0

L’OM ne va pas lever l’option de Arthur Vermeeren

Le journal l’Équipe dévoile que la direction olympienne ne peut justifier de lever l’option d’achat d’Arthur Vermeeren. Une option fixée à 20 millions d’euros par le club allemand. Si les premiers pas du milieu de terrain ont séduit au sein de la cité phocéenne, le Belge a rapidement sombré au fur et à mesure de la saison. Sous l’égide d’Habib Beye, Arthur Vermeeren a retrouvé une place de titulaire à Brest. Mais mangé dans les duels, il est sorti à la mi-temps par le nouveau technicien olympien.
Son aventure à l’OM va donc se terminer cet été selon le quotidien français. Désormais, le RB Leipzig va devoir trouver une nouvelle porte de sortie pour son milieu de terrain. L’hiver dernier, Galatasaray s’était renseigné sur le joueur. Le club turc aura peut-être l’envie de retenter le coup. Concernant la fin de la saison, Arthur Vermeeren va se contenter de bouts de match en Ligue 1, dernière compétition dans laquelle l’OM est encore en lice.

