20 ME pour lui, l'OM abandonne direct

Arrivé l’été dernier du côté de l’Olympique de Marseille,
Arthur Vermeeren vit une saison difficile. Le Belge ne va pas s’éterniser au sein du club de la cité phocéenne. L’option d’achat le concernant ne sera pas
levée et le milieu de terrain retournera du côté de Leipzig.
Entré en jeu ce samedi face à Toulouse, Arthur Vermeeren
voit son temps de jeu fondre comme neige au soleil depuis plusieurs mois.
Depuis le carton rouge concédé contre Nantes le 4 janvier dernier, le Belge ne
compte que 65 minutes de jeu en Ligue 1
. Un temps de jeu famélique, couplé à des prestations difficiles, assombrit son avenir du côté de l’Olympique de
Marseille
. Le joueur ne restera pas au sein de la cité phocéenne cet été.
L’option d’achat ne sera pas levée. D’autres clubs se positionnent et Leipzig
va devoir trouver une nouvelle option pour le milieu de terrain belge.
A. Vermeeren
Belgique • Âge 21 • Milieu
Champions League2025/2026
L’OM ne va pas lever l’option de Arthur Vermeeren
Le journal l’Équipe dévoile que la direction olympienne ne
peut justifier de lever l’option d’achat d’Arthur Vermeeren. Une option fixée à
20 millions d’euros par le club allemand. Si les premiers pas du milieu de
terrain ont séduit au sein de la cité phocéenne, le Belge a rapidement sombré
au fur et à mesure de la saison. Sous l’égide d’Habib Beye, Arthur Vermeeren a
retrouvé une place de titulaire à Brest. Mais mangé dans les duels, il est
sorti à la mi-temps par le nouveau technicien olympien.
Son aventure à l’OM va
donc se terminer cet été selon le quotidien français. Désormais, le RB Leipzig
va devoir trouver une nouvelle porte de sortie pour son milieu de terrain. L’hiver dernier, Galatasaray s’était renseigné sur le joueur. Le club turc aura
peut-être l’envie de retenter le coup. Concernant la fin de la saison, Arthur
Vermeeren va se contenter de bouts de match en Ligue 1, dernière compétition
dans laquelle l’OM est encore en lice.