100 millions pour sa star, l'OM reçoit l'offre du siècle

Meilleur buteur de Ligue 1, Mason Greenwood suscite l’intérêt du Neom Sports Club en Arabie Saoudite. Une offre à hauteur de 100 millions d’euros est même en préparation pour la star de l’OM.

Meilleur joueur de l’Olympique de Marseille depuis son arrivée en France il y a un an et demi, Mason Greenwood assume son statut et ses responsabilités . Meilleur buteur de Ligue 1 et facteur X de l’équipe de Roberto De Zerbi, la star anglaise est logiquement convoitée. En Espagne, il est régulièrement question d’un intérêt de l’Atlético de Madrid tandis que certaines équipes de Premier League suivent sa progression et son évolution de près. Naples a également un oeil sur Mason Greenwood… tout comme l’Arabie Saoudite.

Les clubs de Saudi Pro League ont les moyens de déloger le numéro 10 olympien de la cité phocéenne et le Neom Sports Club pourrait être sa future destination. C’est en tout cas ce que croit savoir le média Fichajes, qui affirme que le club dans lequel évolue notamment Alexandre Lacazette a fait de Mason Greenwood sa priorité pour l’été prochain. Et le promu en première division saoudienne ne veut pas faire dans le détail puisque pour s’assurer la signature du buteur de 24 ans et ainsi devancer la concurrence des autres clubs, une offre de 100 millions d’euros serait en préparation.

Neom prêt à miser 100ME sur Greenwood

Le club saoudien est effectivement prêt à toutes les folies pour s’offrir Mason Greenwood en dépensant une somme qui ferait de très loin du numéro 10 olympien la vente la plus importante de l’histoire du club. Invité de RMC en début de semaine, Medhi Benatia répondait que pour l’heure, un départ de Mason Greenwood n’était pas d’actualité. Avec une telle offre, nul doute que le board de l’OM pourrait revoir sa position. Surtout que les Phocéens devront reverser 50% d'un futur transfert à Manchester United.

En cas de vente pour 100 millions d’euros, Marseille récupèrerait directement dans ses caisses 50 millions d’euros, ce qui permettrait à Pablo Longoria de faire une plus-value de plus de 20 millions d’euros. Une bascule non-négligeable qui prouve que l’offre de Neom, si elle se confirme, est de nature à faire douter les décideurs marseillais. La question est maintenant de savoir si cette proposition peut intéresser Mason Greenwood et pour le coup, le doute est total à ce sujet pour le moment.