ICONSPORT_273686_0203
François Régis Mughe

0 match cette saison, l'OM le vend sans pleurer

OM24 janv. , 9:40
parMehdi Lunay
0
Apparu à l'OM en 2023, François-Régis Mughe n'a jamais eu sa chance avec Roberto de Zerbi. Bloqué en réserve cette saison, l'attaquant camerounais (21 ans) se dirige vers un transfert cet hiver.
Comparé à Ousmane Dembélé à ses débuts au Cameroun, François-Régis Mughe ne vit pas le destin d'un futur ballon d'Or. Le jeune ailier de 21 ans n'a jamais réussi à faire décoller sa carrière à l'Olympique de Marseille. Annoncé prometteur au moment de sa première apparition en 2023, l'attaquant camerounais n'aura disputé que 9 matchs avec les Phocéens jusque décembre 2023. Il a ensuite vécu deux prêts, d'abord à Dunkerque en Ligue 2 puis dans le club grec de l'Athens Kallithea.

Vers une vente de Mughe à Chypre

Revenu à Marseille l'été dernier, Mughe n'a jamais réintégré le groupe professionnel. Boudé par Roberto de Zerbi, il doit se contenter des matchs de l'équipe réserve en National 3. Une voie sans issue qui le force à s'en aller au mercato de janvier. Cela tombe bien puisqu'il a une belle touche en Europe pour rebondir. Selon le site Africafoot, les Chypriotes de l'AEL Limassol négocient actuellement un transfert avec son entourage.
Une option validée par le clan Mughe ainsi que par l'OM. Reste à trouver un terrain d'entente sur le plan financier pour conclure la vente du joueur sous contrat jusqu'en 2028. Coté à 200 000 euros seulement par le site Transfermarkt, le petit attaquant camerounais (1m73) devrait quitter la Canebière pour une somme équivalente ou légèrement supérieure. Une petite économie non négligeable pour Marseille qui pourra réinvestir en partie ce montant dans le salaire d'une future recrue hivernale par exemple.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_281204_0135
CAN 2025

CAN : « Ces trois joueurs se sont effondrés », les Sénégalais empoisonnés ?

ICONSPORT_266826_0615 (1)
OL

Un cadre de l'OL sur le départ, c'est bouillant

ICONSPORT_279085_0061
Ligue 2

Un entraîneur de Ligue 2 prend la porte (officiel)

ICONSPORT_273704_0016
OM

OM : Mateta met en péril ce gros coup de Longoria à 25 ME

Fil Info

24 janv. , 13:00
CAN : « Ces trois joueurs se sont effondrés », les Sénégalais empoisonnés ?
24 janv. , 12:40
Un cadre de l'OL sur le départ, c'est bouillant
24 janv. , 12:35
Un entraîneur de Ligue 2 prend la porte (officiel)
24 janv. , 12:20
OM : Mateta met en péril ce gros coup de Longoria à 25 ME
24 janv. , 12:08
Rennes : Habib Beye écarte Seko Fofana
24 janv. , 12:00
Luis Enrique l'appelle, il dit oui au PSG sans hésiter
24 janv. , 11:40
TV : Metz - OL, sur quelle chaîne et à quelle heure ?
24 janv. , 11:20
Un nouveau stade à Paris, c'est pas pour le PSG
24 janv. , 11:00
Nwaneri à l’OM, Arsenal peut craindre Aubameyang

Derniers commentaires

Nwaneri à l’OM, Arsenal peut craindre Aubameyang

Il semblerait qu'il y ait déjà un souci entre Ethan Nwaneri et Mateta. Au mieux, il trouvera un bon sujet de discussion avec Aubameyang.

OM : Greenwood écarté, De Zerbi fait une folie !

C'est peut-être pour le préserver pour le match de bruge , la qualification se joue mercredi a bruge

Un cadre de l'OL sur le départ, c'est bouillant

Ça serait débile de le vendre lors ce mercato. Tessman est quasi indiscutable pour notre milieu, et on est encore engagé à 2 compét en + de la L1...

Un cadre de l'OL sur le départ, c'est bouillant

Et Tessmann il est juste indiscutable au milieu de terrain chez nous il y a qu a regarder les matchs ou il n est pas sur le terrain c est généralement très compliqué .

TV : Metz - OL, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Et Tessmann au milieu il est indiscutable .

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43181413321319
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121833121940-21

Loading