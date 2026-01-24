0 match cette saison, l'OM le vend sans pleurer

Apparu à l'OM en 2023, François-Régis Mughe n'a jamais eu sa chance avec Roberto de Zerbi. Bloqué en réserve cette saison, l'attaquant camerounais (21 ans) se dirige vers un transfert cet hiver.

Comparé à Ousmane Dembélé à ses débuts au Cameroun, François-Régis Mughe ne vit pas le destin d'un futur ballon d'Or. Le jeune ailier de 21 ans n'a jamais réussi à faire décoller sa carrière à l' Olympique de Marseille . Annoncé prometteur au moment de sa première apparition en 2023, l'attaquant camerounais n'aura disputé que 9 matchs avec les Phocéens jusque décembre 2023. Il a ensuite vécu deux prêts, d'abord à Dunkerque en Ligue 2 puis dans le club grec de l'Athens Kallithea.

Vers une vente de Mughe à Chypre

Africafoot, les Chypriotes de l'AEL Limassol négocient actuellement un transfert avec son entourage. Revenu à Marseille l'été dernier, Mughe n'a jamais réintégré le groupe professionnel. Boudé par Roberto de Zerbi, il doit se contenter des matchs de l'équipe réserve en National 3. Une voie sans issue qui le force à s'en aller au mercato de janvier. Cela tombe bien puisqu'il a une belle touche en Europe pour rebondir. Selon le site, les Chypriotes de l'AEL Limassol négocient actuellement un transfert avec son entourage.

Une option validée par le clan Mughe ainsi que par l'OM. Reste à trouver un terrain d'entente sur le plan financier pour conclure la vente du joueur sous contrat jusqu'en 2028. Coté à 200 000 euros seulement par le site Transfermarkt, le petit attaquant camerounais (1m73) devrait quitter la Canebière pour une somme équivalente ou légèrement supérieure. Une petite économie non négligeable pour Marseille qui pourra réinvestir en partie ce montant dans le salaire d'une future recrue hivernale par exemple.