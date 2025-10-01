« On a peut-être été un petit peu dur », Riolo encense Pavard

L’Olympique de Marseille a enchaîné ce mardi soir en Ligue des champions. Les hommes de Roberto de Zerbi ont étrillé l’Ajax 4-0 pour s’offrir une troisième victoire consécutive, toutes compétitions confondues. Défensivement, le club de la cité phocéenne a retrouvé des couleurs. Une grosse satisfaction pour Daniel Riolo.

L’Olympique de Marseille vit un mois de septembre presque parfait. Le club de la cité phocéenne a largement disposé de l’Ajax Amsterdam en Ligue des champions ce mardi soir. Après la courte défaite à Madrid lors de la première journée, les Olympiens se relancent de la meilleure des manières à domicile. Une semaine après le succès dans le Classique face au PSG et quelques jours à la suite de la victoire étriquée à Strasbourg, l’ OM plane en ce début d’automne. Roberto de Zerbi peut compter sur une défense de fer. La faiblesse de l’an passé semble gommée.

L’OM retrouve une défense de fer

Dans l’After foot sur RMC, Daniel Riolo est convaincu par le recrutement marseillais au niveau défensif. L’éditorialiste a tenu également à féliciter les performances de Benjamin Pavard. « Il n’y a même pas un mois, les principaux défauts, les principales lacunes de l’OM, elles étaient derrière. Et ce n’est pas rien d’avoir fait venir ces joueurs-là. C’est là que tu vois l’expérience et le niveau. Aguerd ça me plait vraiment. Ce qu’il fait dans l’anticipation, dans les interceptions, mais surtout ce qu’il fait balle au pied. Ses relances sont franchement admirables », explique-t-il avant de basculer sur le cas Pavard. « Pavard et je le répète, mais je ne comprends pas comment ce joueur a pu être sous-estimé. Il nous a agacé parfois en équipe de France, on l’a critiqué. Parfois, on a peut-être été un petit peu dur. Parce qu’on aurait pu mettre nos critiques en parallèle avec ce que Deschamps lui demande de faire en équipe de France. Mais ce gars-là, il apporte énormément à l’OM, c’est un vrai taulier », détaille-t-il. L’Olympique de Marseille compte trois clean sheets sur les cinq derniers matchs toutes compétitions confondues et seulement deux buts encaissés.