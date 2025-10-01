ICONSPORT_272416_0145

« On a peut-être été un petit peu dur », Riolo encense Pavard

OM01 oct. , 9:00
parNathan Hanini
L’Olympique de Marseille a enchaîné ce mardi soir en Ligue des champions. Les hommes de Roberto de Zerbi ont étrillé l’Ajax 4-0 pour s’offrir une troisième victoire consécutive, toutes compétitions confondues. Défensivement, le club de la cité phocéenne a retrouvé des couleurs. Une grosse satisfaction pour Daniel Riolo.
L’Olympique de Marseille vit un mois de septembre presque parfait. Le club de la cité phocéenne a largement disposé de l’Ajax Amsterdam en Ligue des champions ce mardi soir. Après la courte défaite à Madrid lors de la première journée, les Olympiens se relancent de la meilleure des manières à domicile. Une semaine après le succès dans le Classique face au PSG et quelques jours à la suite de la victoire étriquée à Strasbourg, l’OM plane en ce début d’automne. Roberto de Zerbi peut compter sur une défense de fer. La faiblesse de l’an passé semble gommée.

L’OM retrouve une défense de fer

Dans l’After foot sur RMC, Daniel Riolo est convaincu par le recrutement marseillais au niveau défensif. L’éditorialiste a tenu également à féliciter les performances de Benjamin Pavard. « Il n’y a même pas un mois, les principaux défauts, les principales lacunes de l’OM, elles étaient derrière. Et ce n’est pas rien d’avoir fait venir ces joueurs-là. C’est là que tu vois l’expérience et le niveau. Aguerd ça me plait vraiment. Ce qu’il fait dans l’anticipation, dans les interceptions, mais surtout ce qu’il fait balle au pied. Ses relances sont franchement admirables », explique-t-il avant de basculer sur le cas Pavard. « Pavard et je le répète, mais je ne comprends pas comment ce joueur a pu être sous-estimé. Il nous a agacé parfois en équipe de France, on l’a critiqué. Parfois, on a peut-être été un petit peu dur. Parce qu’on aurait pu mettre nos critiques en parallèle avec ce que Deschamps lui demande de faire en équipe de France. Mais ce gars-là, il apporte énormément à l’OM, c’est un vrai taulier », détaille-t-il. L’Olympique de Marseille compte trois clean sheets sur les cinq derniers matchs toutes compétitions confondues et seulement deux buts encaissés.
B. Pavard

B. Pavard

FranceFrance Âge 29 Défenseur

UEFA Nations League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs3
Buts1
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

OL : Benzema de retour à Lyon, le rêve fou

Ce serait beau, il fait 6 mois avec nous, il est blindé de fric maintenant c'est bon, il peut faire un peu de ''bénévolat'' à la maison pour nous qualifier en coupe d'europe !

« Il était fini », ce Lyonnais choque l’Italie

Moi j'attends surtout de voir comment le groupe va vivre si il y a 2 ou 3 défaites en enfilade. J'attends aussi l'attitude de certains supporters qui vont forcément mettre Fonseca comme coupable et peut être se prendre un ou deux joueurs en tête de turc ...

LdC : L'OM explose l'Ajax Amsterdam !

1 victoire en 2 match face à un adversaire très faible...un peu tôt pour ce genre de commentaire non ? Surtout vu vos campagnes européennes depuis 14 ans 🙃

LdC : L'OM explose l'Ajax Amsterdam !

ils ont donné au moins les 2 premiers buts ....dans le vrai Ajax ca sait jouer en passes et pas perdre le ballon bêtement dans les 25 mètres en faisant caca au pantalon

LdC : L'OM explose l'Ajax Amsterdam !

Ca fait mal de voir l'Ajax retomber à un tel niveau, mais tant mieux pour la France,l'OM a assuré son rang, que ça continue 👍

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

