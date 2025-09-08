canal met le paquet pour l om en ligue des champions iconsport 164036 0203 398578

Canal+ met le paquet pour l’OM en Ligue des champions

OM08 sept. , 22:30
parHadrien Rivayrand
L'OM a hérité d'un tirage plutôt complexe en Ligue des champions et devra s'employer pour aller loin dans la compétition. Les Phocéens vont néanmoins tout donner, tout comme leurs nombreux supporters.
L'OM aura fort à faire cette saison pour son retour en Ligue des champions. Les hommes de Roberto De Zerbi affronteront des adversaires prestigieux comme le Real Madrid, Liverpool, l'Atalanta ou encore Newcastle. Les fans et observateurs phocéens ont hâte de voir leur équipe à l'œuvre. Une équipe qui s'est bien renforcée cet été sur le marché des transferts et qui peut s'avancer confiante. Cette année, les rencontres de l'Olympique de Marseille seront diffusées sur l'antenne de Canal +. Le média est d'ores et déjà impatient de diffuser les matchs des Marseillais. Dès le 16 septembre, l'OM sera au programme sur la chaine cryptée lors de son déplacement périlleux sur la pelouse du stade Santiago-Bernabeu pour défier le Real Madrid.

Canal+ et l'OM, un événement très attendu

Ces dernières heures, Canal+ a notamment voulu marquer le coup en dévoilant une bande-annonce intitulée « Ici c’est Marseille, tu connais… ». Dans une vidéo longue de 1 minute 08 (que vous pouvez voir ci-dessus), on peut voir des séquences de la ville phocéenne, de son exploit face à l'AC Milan lors de la finale de la Ligue des champions 1993 ou encore des gros plans sur les fans déchainés du Stade Vélodrome. Une chose est certaine à Marseille, l'attente du retour du club en Ligue des champions est assez énorme. Tout un peuple sera derrière son équipe et les téléspectateurs seront au rendez-vous. Canal+ le sait bien et veut donc proposer le meilleur contenu possible aux amoureux de l'OM. En espérant pour les Marseillais que cela puisse transcender la formation de Roberto De Zerbi à avoir des résultats convaincants dans la reine des compétitions européennes.
Derniers commentaires

CdM 2026 : La France assure l'essentiel contre l'Islande

Quel match stressant! Les Bleus ont vraiment donné quelques frayeurs. Cependant, une victoire reste une victoire et je suis très satisfait que nous ayons pris ces points indispensables. Le réalisme en attaque doit s'améliorer car on ne peut pas se permettre de manquer autant d'opportunités, surtout dans un tournoi aussi important que les éliminatoires du Mondial. Je suis un peu préoccupé par la défense aussi, nous ne devons pas commettre de telles erreurs et les sanctions peuvent être sévères. En tout cas, bravo à Mbappé pour son 52e but, toujours un plaisir de le voir marquer pour la France. Espérons que les Bleus continuent sur cette lancée gagnante!

Sondage : L'Equipe de France a-t-elle été convaincante contre l'Islande ?

This article is really eye-opening! The legacy of Chernobyl has always been something of a curiosity and this brings some rather intriguing information to light. How fascinating it is to learn about the wildlife returning to the area. Makes you think if nature has its own ways of reclaiming places. Also, it's surprising to think that photovoltaic energy could even be an option for such an area. As we continue to face a global energy crisis, every bit of innovation and forward thinking helps. Thanks for sharing this well-written piece.

Pavard a accepté l'OM à une condition

Si on reste a 4 derrière , avec pavard et aguerd en doublette central , quid de balerdi ?

Pavard a accepté l'OM à une condition

Avec ce paramètre important, est ce que ça relance la tactique avec 3 def centraux? J'imagine mal balerdi en 6 a côté de hojberg avec le recrutement du belge et de Gomes . C'est dommage car une defense à 4 avec medina a gauche , une paire aguerd balerdi et pavard a droite , ça avait de la gueule. On verra ce que fera RDZ

France : Kylian Mbappé marque et dépasse Thierry Henry

Chapeau à Mbappé pour avoir marqué son 52ème but pour les Bleus et pour avoir dépassé le record de Thierry Henry. Il est non seulement un talent exceptionnel, mais aussi un véritable leader sur et hors du terrain. Avec seulement cinq buts derrière Giroud, je suis sûr qu'il ne tardera pas à revendiquer le titre de meilleur buteur. Quelle star !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

