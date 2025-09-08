Canal+ met le paquet pour l’OM en Ligue des champions

L'OM a hérité d'un tirage plutôt complexe en Ligue des champions et devra s'employer pour aller loin dans la compétition. Les Phocéens vont néanmoins tout donner, tout comme leurs nombreux supporters.

L' OM aura fort à faire cette saison pour son retour en Ligue des champions. Les hommes de Roberto De Zerbi affronteront des adversaires prestigieux comme le Real Madrid, Liverpool, l'Atalanta ou encore Newcastle. Les fans et observateurs phocéens ont hâte de voir leur équipe à l'œuvre. Une équipe qui s'est bien renforcée cet été sur le marché des transferts et qui peut s'avancer confiante. Cette année, les rencontres de l'Olympique de Marseille seront diffusées sur l'antenne de Canal +. Le média est d'ores et déjà impatient de diffuser les matchs des Marseillais. Dès le 16 septembre, l'OM sera au programme sur la chaine cryptée lors de son déplacement périlleux sur la pelouse du stade Santiago-Bernabeu pour défier le Real Madrid.

Canal+ et l'OM, un événement très attendu

Ces dernières heures, Canal+ a notamment voulu marquer le coup en dévoilant une bande-annonce intitulée « Ici c’est Marseille, tu connais… ». Dans une vidéo longue de 1 minute 08 (que vous pouvez voir ci-dessus), on peut voir des séquences de la ville phocéenne, de son exploit face à l'AC Milan lors de la finale de la Ligue des champions 1993 ou encore des gros plans sur les fans déchainés du Stade Vélodrome. Une chose est certaine à Marseille, l'attente du retour du club en Ligue des champions est assez énorme. Tout un peuple sera derrière son équipe et les téléspectateurs seront au rendez-vous. Canal+ le sait bien et veut donc proposer le meilleur contenu possible aux amoureux de l'OM. En espérant pour les Marseillais que cela puisse transcender la formation de Roberto De Zerbi à avoir des résultats convaincants dans la reine des compétitions européennes.