A la veille du derby contre Getafe, l'entraîneur du Real Madrid a évoqué la situation d'Endrick. L'attaquant brésilien, dont le nom est cité du côté de l'Olympique de Marseille, sait que son club compte sur lui.

Le mercato d'hiver débute dans deux mois et demi, mais il y a joueur qui suscite l'attention du côté du Real Madrid, c'est évidemment Endrick. L'attaquant brésilien a une situation inconfortable chez les Merengue où cette saison, il n'a pas joué une seule seconde, même depuis qu'il n'est plus blessé à la cuisse. A 19 ans, l'avant-centre pourrait être tenté d'aller prendre du temps de jeu dans un autre club, et c'est dans ce cadre que la possibilité d'un prêt à l'Olympique de Marseille avait été évoquée. Même si Endrick a un contrat jusqu'en 2030 avec Madrid, et un salaire très conséquent (4,16 millions d'euros par an), rien ne semble impossible pour l'OM de Longoria et Benatia. Mais, ce samedi, à la veille du match contre Getafe, Xabi Alonso a été interrogé sur la situation du jeune brésilien et l'entraîneur du Real Madrid n'a pas tourné autour du pot.

Endrick ne bougera pas au prochain mercato

Répondant à cette interrogation sur le possible prêt d'Endrick en janvier 2026 à Marseille ou ailleurs, le successeur de Carlo Ancelotti a coupé court à toutes les supputations. « Endrick n'a pas demandé à partir et qu'il parte n'est pas du tout dans mes intentions », a très fermement répondu Xabi Alonso, alors même qu'il n'a pas fait jouer son attaquant depuis le début de la saison. Evoquant cette situation forcément difficile à vivre pour le joueur brésilien, qui sait que le Mondial 2026 se profile, le coach madrilène a fait remarquer qu'au Real Madrid comme dans la totalité des grands clubs, la concurrence était rude et qu'Endrick acceptait ces conditions.

Pour l'instant, le joueur et son entourage restent silencieux, mais avec cette sortie très cash de Xabi Alonso, il se pourrait tout de même qu'ils se fassent entendre. En attendant, la possible signature d'Endrick à l'Olympique de Marseille ressemble de plus en plus à un mirage né dans l'euphorie d'un début de saison parfait ou presque pour le club phocéen.