Endrick

« Endrick ne partira pas » : le Real Madrid ferme la porte à l’OM

OM18 oct. , 15:00
parClaude Dautel
A la veille du derby contre Getafe, l'entraîneur du Real Madrid a évoqué la situation d'Endrick. L'attaquant brésilien, dont le nom est cité du côté de l'Olympique de Marseille, sait que son club compte sur lui.
Le mercato d'hiver débute dans deux mois et demi, mais il y a joueur qui suscite l'attention du côté du Real Madrid, c'est évidemment Endrick. L'attaquant brésilien a une situation inconfortable chez les Merengue où cette saison, il n'a pas joué une seule seconde, même depuis qu'il n'est plus blessé à la cuisse. A 19 ans, l'avant-centre pourrait être tenté d'aller prendre du temps de jeu dans un autre club, et c'est dans ce cadre que la possibilité d'un prêt à l'Olympique de Marseille avait été évoquée. Même si Endrick a un contrat jusqu'en 2030 avec Madrid, et un salaire très conséquent (4,16 millions d'euros par an), rien ne semble impossible pour l'OM de Longoria et Benatia. Mais, ce samedi, à la veille du match contre Getafe, Xabi Alonso a été interrogé sur la situation du jeune brésilien et l'entraîneur du Real Madrid n'a pas tourné autour du pot.

Endrick ne bougera pas au prochain mercato

Répondant à cette interrogation sur le possible prêt d'Endrick en janvier 2026 à Marseille ou ailleurs, le successeur de Carlo Ancelotti a coupé court à toutes les supputations. « Endrick n'a pas demandé à partir et qu'il parte n'est pas du tout dans mes intentions », a très fermement répondu Xabi Alonso, alors même qu'il n'a pas fait jouer son attaquant depuis le début de la saison. Evoquant cette situation forcément difficile à vivre pour le joueur brésilien, qui sait que le Mondial 2026 se profile, le coach madrilène a fait remarquer qu'au Real Madrid comme dans la totalité des grands clubs, la concurrence était rude et qu'Endrick acceptait ces conditions.
Pour l'instant, le joueur et son entourage restent silencieux, mais avec cette sortie très cash de Xabi Alonso, il se pourrait tout de même qu'ils se fassent entendre. En attendant, la possible signature d'Endrick à l'Olympique de Marseille ressemble de plus en plus à un mirage né dans l'euphorie d'un début de saison parfait ou presque pour le club phocéen.
E. Moreira de Sousa

E. Moreira de Sousa

BrazilBrésil Âge 19 Attaquant

Champions League

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

L1 : Paris ébranlé mais miraculé contre Strasbourg

Ne lui demande pas de réfléchir a notre handicapé

L1 : Paris ébranlé mais miraculé contre Strasbourg

Vous n'avez que ca a la bouche pour trouver des excuses....equipe bis....heureusement votre coach ne pense pas comme ca.

L1 : Paris ébranlé mais miraculé contre Strasbourg

Bah lui repond pas alors troudballe

Lamine Yamal refait des siennes, le Barça doit payer

Qu'ils sont laids et tout petits, ces soit-disant stars du football.

OL : Une autre signature surprise à Lyon

Ce n'est pas parce que Lopes est le meilleur joueur de Nantes que c'est le meilleur gardien de L1, et une chute de niveau de plusieurs années ne s'appelle pas un trou d'air. À l'inverse, on peut parler d'embellie.

