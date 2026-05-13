Will Still sur le banc de Lorient
Will Still - entraîneur

Ligue 1 : Will Still arrive à Lorient

Lorient13 mai , 13:40
parClaude Dautel
1
En quête d'un entraîneur après le départ d'Olivier Pantaloni, le FC Lorient négocie les derniers détails pour faire venir Will Still, actuellement libre.
Libre depuis son limogeage en novembre 2025 par Southampton, qui depuis s'est qualifié pour la finale du play-off d'accession à la Premier League, Will Still va revenir en Ligue 1. L'entraîneur belge de 33 ans, qui avait quitté le RC Lens en mai dernier pour des raisons personnelles, devrait s'engager rapidement avec le FC Lorient, sauf retournement de situation. Depuis quelques semaines, Will Still faisait savoir dans les médias qu'il était prêt à reprendre les commandes d'un club français et cela n'a pas échappé aux dirigeants des Merlus. En effet, du côté de Lorient, on cherche un successeur à Olivier Pantaloni, lequel n'a pas voulu prolonger son contrat avec le club breton malgré une excellente neuvième place au classement de Ligue 1 cette saison.

Lorient mise sur Will Still

Pour Fabrice Hawkins, tout est en place pour que Will Still soit le coach lorientais la saison prochaine, les négociations allant dans le bon sens entre les deux parties. Cette nouvelle ne suscite pas un engouement énorme de la part des supporters lorientais, lesquels regrettent toujours que les dirigeants du club n'aient pas réussi à prolonger le contrat d'Olivier Pantaloni. A Lens, Will Still avait emmené les Sang et Or à la huitième place du classement de Ligue 1 avant de partir vers l'Angleterre. Un choix qui avait été fait en raison de la santé de sa compagne, qui vit de l'autre côté de la Manche, Still voulant au maximum être auprès de cette dernière. Les choses ayant évolué dans le bon sens, le technicien belge va donc revenir en France et plus précisément à Lorient.
Articles Recommandés
Nicolas Chabot ICONSPORT_362027_0215
OM

OM : Marseille drague un entraîneur de Nantes

Michele Kang ICONSPORT_366030_0025
OL

La réponse enflammée de l'OL à la menace de l'UEFA

Le PSG n'a pas assez de places pour ses abonnés
PSG

PSG-Arsenal : Pas de vague 3, Paris n'a plus de ticket pour la finale

Tolisso absent de la liste de Deschamps
OL

« Tolisso la surprise de Deschamps » : Canal+ en parle

Fil Info

13 mai , 14:30
OM : Marseille drague un entraîneur de Nantes
13 mai , 14:00
La réponse enflammée de l'OL à la menace de l'UEFA
13 mai , 13:20
PSG-Arsenal : Pas de vague 3, Paris n'a plus de ticket pour la finale
13 mai , 13:00
« Tolisso la surprise de Deschamps » : Canal+ en parle
13 mai , 12:40
L'OM « en position de force pour garder Greenwood »
13 mai , 12:20
Le PSG a contacté Federico Valverde ce week-end
13 mai , 12:00
L'OL exclu par l'UEFA, un scoop qui menace Lyon
13 mai , 11:39
OM : Corinne Diacre quitte déjà Marseille
13 mai , 11:30
OM : McCourt refuse deux signatures légendaires

Derniers commentaires

« Tolisso la surprise de Deschamps » : Canal+ en parle

Le meilleur buteur de Ligue1 mérite toujours d'avoir sa chance en Equipe de France.

L'OL exclu par l'UEFA, un scoop qui menace Lyon

Cela dépend qui est à l'UEFA.

L'OL exclu par l'UEFA, un scoop qui menace Lyon

60 millions... c'est ce que Michele Kang avait déclaré à l'époque lors d'une conférence de presse. Après... tout pouvait bouger.

« Tolisso la surprise de Deschamps » : Canal+ en parle

Miroir mon beau miroir … 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

La réponse enflammée de l'OL à la menace de l'UEFA

non ! trouve une equipe qui n'a pas de rater ? meme ton psg a des ratés footix

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

Loading