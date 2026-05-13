Ligue 1 : Will Still arrive à Lorient

En quête d'un entraîneur après le départ d'Olivier Pantaloni, le FC Lorient négocie les derniers détails pour faire venir Will Still, actuellement libre.

Libre depuis son limogeage en novembre 2025 par Southampton, qui depuis s'est qualifié pour la finale du play-off d'accession à la Premier League, Will Still va revenir en Ligue 1 . L'entraîneur belge de 33 ans, qui avait quitté le RC Lens en mai dernier pour des raisons personnelles, devrait s'engager rapidement avec le FC Lorient, sauf retournement de situation. Depuis quelques semaines, Will Still faisait savoir dans les médias qu'il était prêt à reprendre les commandes d'un club français et cela n'a pas échappé aux dirigeants des Merlus. En effet, du côté de Lorient, on cherche un successeur à Olivier Pantaloni, lequel n'a pas voulu prolonger son contrat avec le club breton malgré une excellente neuvième place au classement de Ligue 1 cette saison.

Lorient mise sur Will Still

Pour Fabrice Hawkins, tout est en place pour que Will Still soit le coach lorientais la saison prochaine, les négociations allant dans le bon sens entre les deux parties. Cette nouvelle ne suscite pas un engouement énorme de la part des supporters lorientais, lesquels regrettent toujours que les dirigeants du club n'aient pas réussi à prolonger le contrat d'Olivier Pantaloni. A Lens, Will Still avait emmené les Sang et Or à la huitième place du classement de Ligue 1 avant de partir vers l'Angleterre. Un choix qui avait été fait en raison de la santé de sa compagne, qui vit de l'autre côté de la Manche, Still voulant au maximum être auprès de cette dernière. Les choses ayant évolué dans le bon sens, le technicien belge va donc revenir en France et plus précisément à Lorient.