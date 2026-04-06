Olivier Pantaloni
Olivier Pantaloni - Lorient

Lorient : Pantaloni partira en fin de saison

Lorient06 avr. , 19:45
parClaude Dautel
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Neuvième de Ligue 1, Lorient n'a plus grand-chose à jouer cette saison, ce qui permet à Olivier Pantaloni et son adjoint, Yannick Cahuzac de prendre les devants.
En ce lundi de Pâques, les Merlus organisaient un match de gala pour fêter son centenaire, ce qui a permis aux supporters de retrouver quelques anciennes gloires du club breton. mais dans les coulisses du FC Lorient, cela s'agite déjà. En effet, Baptiste Cogné, journaliste de Ouest-France, révèle qu'Olivier Pantaloni, l'actuel coach des Merlus, a pris la décision de ne pas renouveler son contrat et donc de partir en fin de saison. Et le natif de Bastia ne sera pas le seul à partir, puisque Yannick Cahuzac adjoint de Pantaloni, aurait également choisi de partir à la fin de ce championnat 2025-2026. Pour l'instant, le club lorientais n'a pas communiqué sur ce double sujet.
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c'est ce que je disais hier .. le mec rentre de blessure fait 2 matchs puis 200min en selection et ..... est titulaire .. y avait rien de mieux pour le detruire l'art et la maniere de fonseca de tuer son effectif

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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