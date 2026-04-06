Lorient : Pantaloni partira en fin de saison

Neuvième de Ligue 1, Lorient n'a plus grand-chose à jouer cette saison, ce qui permet à Olivier Pantaloni et son adjoint, Yannick Cahuzac de prendre les devants.

En ce lundi de Pâques, les Merlus organisaient un match de gala pour fêter son centenaire, ce qui a permis aux supporters de retrouver quelques anciennes gloires du club breton. mais dans les coulisses du FC Lorient, cela s'agite déjà. En effet, Baptiste Cogné, journaliste de Ouest-France, révèle qu'Olivier Pantaloni, l'actuel coach des Merlus, a pris la décision de ne pas renouveler son contrat et donc de partir en fin de saison. Et le natif de Bastia ne sera pas le seul à partir, puisque Yannick Cahuzac adjoint de Pantaloni, aurait également choisi de partir à la fin de ce championnat 2025-2026. Pour l'instant, le club lorientais n'a pas communiqué sur ce double sujet.