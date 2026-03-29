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Une valeur sûre du LOSC vide son casier

LOSC29 mars , 15:30
parNathan Hanini
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Arrivé au LOSC libre en provenance de Trabzonspor, Thomas Meunier achèvera son aventure au LOSC cet été. Le Belge est en fin de contrat à l’issue de la saison. Un retour en Belgique est envisageable. De son côté, le club nordiste va devoir trouver un remplaçant au poste.
À la lutte en cette fin de saison dans la course à la Ligue des champions, le LOSC a pu compter sur Thomas Meunier avant la trêve. Pour le déplacement à Marseille, l’ancien parisien a inscrit son premier but de la saison en championnat et a en plus délivré une passe décisive. Un succès 2-1 qui permet aux Dogues de revenir à deux points de la troisième place. En fin de contrat avec le LOSC à la fin de la saison, Thomas Meunier pourrait quitter le Nord de la France. Selon Transferfeed, le latéral de 34 ans va revenir en Belgique pour un dernier défi dans sa carrière.

Thomas Meunier a plusieurs options sur la table

Arrivé au LOSC à l’été 2024, le natif de Bastogne est un élément d’expérience du groupe de Bruno Genesio. Le club nordiste de son côté souhaite rajeunir le poste afin de préparer l’avenir. Trois options s’ouvrent à l’international belge (77 sélections, dix buts) cet été. Selon Transferfeed : « le joueur a laissé entendre qu'il serait disposé à revenir au Club de Bruges et a déclaré qu'il était également ouvert à une éventuelle prise de contact de la part d'Anderlecht ou du Standard. »
Dix ans après son départ du Club Bruges pour le Paris Saint-Germain, Thomas Meunier pourrait boucler la boucle. Le triple champion de France doit encore terminer la saison du côté du LOSC et disputer la Coupe du monde avec les Diables Rouges cet été en Amérique du Nord. D’autres options se présentent également à lui. Selon des sources américaines, des clubs de MLS seraient intéressés à l’idée de signer l’arrière droit.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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