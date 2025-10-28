Un sérieux problème Giroud à Lille ?

Absent contre Metz pour une raison mystérieuse, Olivier Giroud n’est pas certain de participer au match à Nice ce mercredi.

Auteur d’un excellent début de saison avec 3 buts toutes compétitions confondues, Olivier Giroud n’a pas participé au festival offensif du LOSC dimanche sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy contre Metz. En effet, l’international français n’était pas dans le groupe. Touché physiquement, l’ancien joueur de Chelsea était absent sans que plus d’informations ne filtrent à ce sujet. Les supporters des Dogues attendaient d’en savoir plus ce mardi à l’occasion de la conférence de presse de Bruno Genesio.

Mais l’entraîneur du LOSC a entretenu le suspense, confiant que Giroud serait du déplacement à Nice… sans être pour autant être certain de pouvoir tenir sa place. « Olivier Giroud fera le déplacement. On prendra la décision demain de sa présence ou non. J’espère récupérer Alexsandro pour Angers mais je prends des précautions parce qu’au départ on aurait dû l’avoir avant la trêve, mais ça a été repoussé. Il a l’air de bien aller » a notamment glissé l’entraîneur des Dogues. Ensuite relancé sur la nature de la blessure d’Olivier Giroud, Bruno Genesio a refusé d’en dire davantage, évoquant « le secret médical ».

« Secret médical » au sujet de Giroud

Un usage très rare pour les footballeurs de haut niveau, pour qui les informations sont même souvent rendues publics afin de savoir de quoi ils souffrent et pour combien de temps ils seront indisponibles. Ce n’est pas le cas pour Olivier Giroud, autour de qui un mystérieux suspense est entretenu. « On est sur deux victoires consécutives en championnat, il faudrait arriver à enchaîner (...) pour rester au contact des équipes devant nous qui avancent très vite » a ajouté Bruno Genesio, qui espère pouvoir enchaîner une troisième victoire de suite en Ligue 1, avec ou sans Olivier Giroud. Pas de quoi se tracasser pour le coach lillois, qui peut de toute façon compter sur un Hamza Igamane en pleine bourre dans le cas où Olivier Giroud manquerait à l’appel.