Un sérieux problème Giroud à Lille ?

LOSC28 oct. , 16:20
parCorentin Facy
Absent contre Metz pour une raison mystérieuse, Olivier Giroud n’est pas certain de participer au match à Nice ce mercredi.
Auteur d’un excellent début de saison avec 3 buts toutes compétitions confondues, Olivier Giroud n’a pas participé au festival offensif du LOSC dimanche sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy contre Metz. En effet, l’international français n’était pas dans le groupe. Touché physiquement, l’ancien joueur de Chelsea était absent sans que plus d’informations ne filtrent à ce sujet. Les supporters des Dogues attendaient d’en savoir plus ce mardi à l’occasion de la conférence de presse de Bruno Genesio.
Mais l’entraîneur du LOSC a entretenu le suspense, confiant que Giroud serait du déplacement à Nice… sans être pour autant être certain de pouvoir tenir sa place. « Olivier Giroud fera le déplacement. On prendra la décision demain de sa présence ou non. J’espère récupérer Alexsandro pour Angers mais je prends des précautions parce qu’au départ on aurait dû l’avoir avant la trêve, mais ça a été repoussé. Il a l’air de bien aller » a notamment glissé l’entraîneur des Dogues. Ensuite relancé sur la nature de la blessure d’Olivier Giroud, Bruno Genesio a refusé d’en dire davantage, évoquant « le secret médical ».

« Secret médical » au sujet de Giroud

Un usage très rare pour les footballeurs de haut niveau, pour qui les informations sont même souvent rendues publics afin de savoir de quoi ils souffrent et pour combien de temps ils seront indisponibles. Ce n’est pas le cas pour Olivier Giroud, autour de qui un mystérieux suspense est entretenu. « On est sur deux victoires consécutives en championnat, il faudrait arriver à enchaîner (...) pour rester au contact des équipes devant nous qui avancent très vite » a ajouté Bruno Genesio, qui espère pouvoir enchaîner une troisième victoire de suite en Ligue 1, avec ou sans Olivier Giroud. Pas de quoi se tracasser pour le coach lillois, qui peut de toute façon compter sur un Hamza Igamane en pleine bourre dans le cas où Olivier Giroud manquerait à l’appel.
Derniers commentaires

OM : De Zerbi panique, Dugarry l'assassine

Tu ne traites pas QUE LUI de sous-homme. Tu traites pratiquement TOUS TES INTERLOCUTEURS comme ça, il te suffit de relire ton historique, mais ptn tu t'en rends pas compte ?. Tu m'as traité moi aussi plusieurs fois de sous-homme, tu l'as déjà oublié ? Tu ne réfléchis pas à ce que tu écris, tu ne réfléchis pas du tout.

Rennes : Beye maintenu en cas de défaite à Toulouse ?

a Rennes personne n a jamais reussi Genesio ou Stephan a la rigueur. mais ce club ne tournera jamais rond

PSG : Le Qatar célèbre un record à 837 millions d'euros

et personne ne revendique l inverse d ailleurs. c est de la condescendance, mais ma plupart n ont pas connu les Edel, TRaoré et cie.......

Le Parc vendu au PSG, une annonce est faite

Mais poissy c est pas pareil que l emplacement du PARC qui est unique ...paris c est paris , l image. compte énormément pour le .... Qatar , et c est surtout les places VIP qui compte et qui rapporte le plus ....

PSG : Le Qatar célèbre un record à 837 millions d'euros

J adore tous ces jaloux frustrés 😘😘😘🙃

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
O. Lyonnais
1896031394
5
LOSC Lille
179522221111
6
Monaco
17952218135
7
Strasbourg
16951318126
8
Nice
1494231415-1
9
Toulouse
13941415132
10
Rennes
1192521214-2
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Le Havre
992341116-5
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
892251221-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
29027626-20

