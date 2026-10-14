Seul Labrune peut encore sauver le LOSC

Qu'est ce que tu en sais qu'ils ne montrent rien a l'entrainement les jeunes?
ah d'accord , Himbert la pepite n'est pas 9 et le remplacant naturel d'Openda?? Fonseca est quand meme un sacre apprenti sorcier hein...
@Vale46, Ne t'inquiètes pas, tu n'emmerdes personne, tu es bien trop insignifiant pour ça 😂🤣🤣 Et oui les clubs les plus puissants évoluent: Ste Etienne, Marseille, Lyon et maintenant le PSG. Rage rage rage !
Tu peux te faire des croisés sur pas grand chose. Openda a certainement pris beaucoup + de mauvais coup que Tiago Santos. Combien de fois il faudra répéter qu'on peux se faire les croisés sur un mauvais appui..... On en a vu 100 fois des tacles comme ca, sans croisés pour autant.
Mais il va certainement devoir l'être provisoirement.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|6
|1
|3
|2
|10
|12
|-2
|6
|6
|1
|3
|2
|9
|11
|-2
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
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