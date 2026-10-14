Seul Labrune peut encore sauver le LOSC

Seul Labrune peut encore sauver le LOSC

LOSC
parEric Bethsy
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A l’origine de la grave blessure du Lillois Tiago Santos samedi dernier, Amir Richardson n’a pas été sanctionné d’un carton rouge. La décision suscite la colère du LOSC qui a saisi les instances. Mais dans cette affaire, seul le président de la Ligue de Football Professionnel Vincent Labrune peut agir.
Habitué à contester les décisions arbitrales, Olivier Létang ne compte pas en rester là. Le président de Lille ira jusqu’au bout afin d’obtenir une sanction contre Amir Richardson. Samedi dernier, le milieu du Havre s’est rendu coupable d’une faute sur Tiago Santos. Le Havrais n’a écopé d’aucun carton, alors que le latéral droit du LOSC souffre d’une rupture totale du ligament croisé antérieur du genou droit.
La décision de l’arbitre Bastien Dechepy a évidemment provoqué la colère du club nordiste qui a officiellement saisi la Fédération Française de Football ainsi que la Ligue de Football Professionnel. A priori, l’initiative a peu de chances d’aboutir. D’autant que la Direction de l’arbitrage indique dans son débriefing qu’Amir Richardson aurait simplement dû recevoir un carton jaune. Lille ne sera pas non plus aidé par Bastien Dechepy puisqu’un signalement dans le rapport d’un arbitre doit se limiter « aux infractions disciplinaires particulièrement graves hors du champ de vision des officiels ».

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Malheureusement pour le LOSC, les arbitres de la rencontre ont bien vu l’action. Il reste néanmoins une toute dernière chance pour les Lillois. Selon L’Equipe, Vincent Labrune peut encore tout changer. Le règlement stipule effectivement que seul le président de la Ligue de Football Professionnel est autorisé à saisir la commission de discipline en cas d’agissement grave, et avec les preuves nécessaires à l’appui. Les images de l’action sont bien disponibles. Mais il est clair que l’intervention d’Amir Richardson n’entre pas dans ce cas. Lille et son patron Olivier Létang devraient donc recevoir une réponse négative ce mercredi.
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Qu'est ce que tu en sais qu'ils ne montrent rien a l'entrainement les jeunes?

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ah d'accord , Himbert la pepite n'est pas 9 et le remplacant naturel d'Openda?? Fonseca est quand meme un sacre apprenti sorcier hein...

Le PSG ne craint rien, la DNCG ne punira pas le Qatar

@Vale46, Ne t'inquiètes pas, tu n'emmerdes personne, tu es bien trop insignifiant pour ça 😂🤣🤣 Et oui les clubs les plus puissants évoluent: Ste Etienne, Marseille, Lyon et maintenant le PSG. Rage rage rage !

Seul Labrune peut encore sauver le LOSC

Tu peux te faire des croisés sur pas grand chose. Openda a certainement pris beaucoup + de mauvais coup que Tiago Santos. Combien de fois il faudra répéter qu'on peux se faire les croisés sur un mauvais appui..... On en a vu 100 fois des tacles comme ca, sans croisés pour autant.

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Mais il va certainement devoir l'être provisoirement.

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