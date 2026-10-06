Mbappé à Fenerbahçe, alerte rouge au LOSC

Mbappé à Fenerbahçe, alerte rouge au LOSC

LOSC
parHadrien Rivayrand
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Ethan Mbappé monte en puissance avec le LOSC et ses prestations ne laissent plus grand monde indifférent. En Turquie, certaines formations veulent tenter le coup pour le recruter.
Le LOSC avait flairé le bon coup il y a quelques mois en récupérant Ethan Mbappé libre en provenance du PSG. Les Dogues voulaient continuer à faire progresser le jeune frère de Kylian. Ethan Mbappé est rapidement monté en puissance, jusqu'à devenir une valeur sûre de l'effectif lillois. Davide Ancelotti l'estime d'ailleurs beaucoup et lui fait confiance lors des grands rendez-vous. Les récentes prestations du Français ne sont pas passées inaperçues en Europe, notamment du côté de la Turquie.

Ethan Mbappé, un avenir en Turquie ? 

Selon des informations relayées par Transferfeed, des agents intermédiaires ont en effet récemment proposé Ethan Mbappé à Fenerbahçe. Le club d'Istanbul lorgne depuis quelque temps sur des joueurs âgés de moins de 23 ans, et le profil de l'ailier colle parfaitement avec sa politique, notamment en raison des contraintes liées à son quota de joueurs étrangers.

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Pour rappel, Ethan Mbappé sera en fin de contrat à l'issue de cette saison et Fenerbahçe ne veut pas forcément passer à côté de l'opportunité de le recruter. Le club turc va encore peser le pour et le contre, mais son intérêt pour le frère de Kylian Mbappé est bien réel. Le LOSC est donc fixé et devra, de son côté, prendre une décision concernant son jeune joueur : soit le laisser partir libre, soit le prolonger rapidement. Cela dépendra des futurs résultats des Dogues cette saison, mais surtout des prestations du natif de Montreuil. Depuis le début de ce nouvel exercice, Mbappé a pris part à six matchs toutes compétitions confondues, pour un but et une passe décisive. Davide Ancelotti compte sur lui et souhaite le voir progresser pour mener à bien les objectifs des Dogues.
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EdF : Zidane déçu par cinq joueurs

ben voila lepaul tu le dis toi meme

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Je sais pas ... Faut voir comment il va revenir de sa blessure déjà

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