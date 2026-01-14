ICONSPORT_281216_0269
Olivier Létang - Lille

LOSC : On connaît la sanction probable d'Olivier Létang

LOSC14 janv. , 10:20
parHadrien Rivayrand
Olivier Létang pourrait être lourdement sanctionné dans les prochaines heures. Le président du LOSC s’est récemment montré trop véhément à l’égard des arbitres, dont Éric Wattellier.
Le LOSC ne vit pas forcément la saison espérée pour le moment. Les Dogues manquent de sérénité et l’on ne peut pas dire que le comportement d’Olivier Létang soit bénéfique pour le groupe lillois. Ces dernières semaines, le président du club a été régulièrement aperçu en train de s’en prendre au corps arbitral. Déjà le 22 octobre dernier, Létang avait été suspendu d’un match ferme et de deux avec sursis après des propos trop houleux envers les arbitres à la suite de la défaite contre l’OL en Ligue 1. Une sanction qui n’a visiblement pas empêché l’ancien dirigeant du PSG de récidiver.
Il y a quelques jours, après une nouvelle défaite face à Rennes, Létang a dénoncé une « honte » et un « scandale » dans le tunnel du stade Pierre-Mauroy. Il aurait notamment exigé de pouvoir s’entretenir avec Éric Wattellier, sous peine de ne pas reprendre le match…

Létang suspendu deux mois ? 

Ce comportement pourrait coûter très cher à Olivier Létang. En situation de récidive, ce dernier ne sera donc pas épargné par la commission de discipline. Si l’ensemble des sanctions est cumulé, le président du LOSC pourrait être privé de compétition pendant près de deux mois. Une amende devrait également s’ajouter à ces sanctions.
À noter qu’en plus de l’interdiction de représenter son club ou d’accéder aux vestiaires et aux bancs de touche, il ne pourra pas non plus siéger au conseil d’administration de la Ligue ni présider le collège de Ligue 1.

Derniers commentaires

OM : Transfert annulé, le cas Robinio Vaz chamboule le mercato

il peut etre inscrit apres les poules

L’OM vise un monstrueux défenseur de Ligue 1 à zéro euro

Belle progression un roc bon relanceur .

OM : Transfert annulé, le cas Robinio Vaz chamboule le mercato

Mis au placard, MAUPAY n'est pas inscrit non plus sur la liste des joueurs pour la LDC ,et d'un coup on le ressort ,on lui donne une tenue et une de chaussures de football et on raconte que de Zerbi compte sur lui . Maupay est une marchandise qu'on Stoke puis on l'expose au public pour une éventuelle vente .

OM : Transfert annulé, le cas Robinio Vaz chamboule le mercato

MAUPAY a été mis au placard . Il n'a pas été in

Rashford peut signer au PSG grâce à un échange fou

Fakes news ! Il y a 2 jours Barcola déclarait **""Je suis bien au PSG et je veux rester à Paris ,les pourparlers pour une prolongation sont en bonne marche **"'

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

