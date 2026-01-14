LOSC : On connaît la sanction probable d'Olivier Létang

Olivier Létang pourrait être lourdement sanctionné dans les prochaines heures. Le président du LOSC s’est récemment montré trop véhément à l’égard des arbitres, dont Éric Wattellier.

Le LOSC ne vit pas forcément la saison espérée pour le moment. Les Dogues manquent de sérénité et l’on ne peut pas dire que le comportement d’Olivier Létang soit bénéfique pour le groupe lillois. Ces dernières semaines, le président du club a été régulièrement aperçu en train de s’en prendre au corps arbitral. Déjà le 22 octobre dernier, Létang avait été suspendu d’un match ferme et de deux avec sursis après des propos trop houleux envers les arbitres à la suite de la défaite contre l’OL en Ligue 1 . Une sanction qui n’a visiblement pas empêché l’ancien dirigeant du PSG de récidiver.

Il y a quelques jours, après une nouvelle défaite face à Rennes, Létang a dénoncé une « honte » et un « scandale » dans le tunnel du stade Pierre-Mauroy. Il aurait notamment exigé de pouvoir s’entretenir avec Éric Wattellier, sous peine de ne pas reprendre le match…

Létang suspendu deux mois ?

Ce comportement pourrait coûter très cher à Olivier Létang. En situation de récidive, ce dernier ne sera donc pas épargné par la commission de discipline. Si l’ensemble des sanctions est cumulé, le président du LOSC pourrait être privé de compétition pendant près de deux mois. Une amende devrait également s’ajouter à ces sanctions.

À noter qu’en plus de l’interdiction de représenter son club ou d’accéder aux vestiaires et aux bancs de touche, il ne pourra pas non plus siéger au conseil d’administration de la Ligue ni présider le collège de Ligue 1

En plus d’Olivier Létang, Bruno Genesio est également convoqué devant la commission de discipline. L’entraîneur lillois s’en était lui aussi pris à Éric Wattellier après l’expulsion d’Alexsandro. Une éventuelle suspension ne ferait pas les affaires des joueurs du LOSC, déjà peu convaincants depuis plusieurs semaines.