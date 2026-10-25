L1 : Monaco récupère un nul, Lille peut s’en vouloir

8e journée de Ligue 1

Stade Louis II

L'AS Monaco et le LOSC

But pour l'AS Monaco : Diop (74e)

But pour le LOSC : E. Mbappé (24e)

Ce dimanche en Ligue 1, l’AS Monaco et le LOSC s’affrontaient dans un choc important pour les deux formations. Et les deux équipes ont dû se partager les points au stade Louis-II.

Pas de vainqueur ce dimanche entre l’AS Monaco et le LOSC. Les Dogues pensaient avoir fait le plus dur après l’ouverture du score d’Ethan Mbappé à la 24e minute. À la suite d’une récupération haute des Lillois, le frère de Kylian Mbappé ne s’était pas fait prier pour ajuster Lucas Hradecky à bout portant. À la 66e minute, la rencontre a néanmoins basculé pour le LOSC après l’expulsion directe de Tanguy Kouassi, sanctionné pour une intervention non maîtrisée.

Face aux assauts monégasques, les hommes de Davide Ancelotti ont logiquement fini par céder à la 74e minute. Edan Diop a alors égalisé d’une manière quelque peu chanceuse, puisque son centre n’a trouvé aucun preneur avant de terminer au fond des filets. Résultat : 1-1 entre les deux formations, un score qui ne fait les affaires d’aucune des deux équipes.