L1 : Monaco récupère un nul, Lille peut s’en vouloir

|Équipe
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Bizarrement Gomes et mauvay entrent en jeu et le HAC met 2 buts en 2 minutes 🤔🤔🤔🤔🤔
Nia nia nia nia
MEILLEURE ATTAQUE DE LIGUE 11111 L EUROPE EST PREVENUE 😅
Effectivement, l'OL était à 4-0 jusqu'à la 77e et ont pris 3 buts en quelques minutes et auraient pu avoir un pénalty en plus, c'était chaud pour eux quand même
C'est plus facile de battre un relêgable en ne jouant pas l'Europe. Cela dit même en l'état, l'OM passe d'un 4-0 a 4-3, c'est pas forcément rassurant.
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🔴 CARTON ROUGE POUR NIANZOU ! Lille va finir à 10 pour cette fin de match... #ASMLOSC