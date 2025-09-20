ICONSPORT_270620_0121

LOSC : L'arme fatale de Bruno Genesio pour le derby

LOSC20 sept. , 19:20
parNathan Hanini
Ce samedi à 21 h 05, le Racing club de Lens reçoit le LOSC dans le 122e derby du Nord de l’histoire. Si les Dogues ont pris l’avantage ces dernières années, les hommes de Pierre Sage ont l’occasion d’inverser la tendance. Mais un homme fait trembler les Artésiens, Olivier Giroud.
Le stade Bollaert est prêt à s’enflammer ce samedi soir pour un nouveau derby du Nord. Le club artésien veut inverser la tendance après trois défaites consécutives face à l’ennemi lillois. Le LOSC de son côté veut rester invaincu en Ligue 1 cette saison. Pour cela, Bruno Genesio peut compter sur une arme de choix, Olivier Giroud. Le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France est un spécialiste du derby. Pour son premier derby londonien lors de son arrivée à Arsenal, l’attaquant s’est tout de suite illustré face à Tottenham en inscrivant un but. Surnommé Mister Derby par la presse anglaise, l’ancien montpelliérain a inscrit 22 réalisations en 68 derbys disputés à Londres.
J’ai déjà rencontré quelques supporters lillois et ils m’ont fait comprendre que voilà, avec Lens… Bollaert c’est pour le 20 septembre, on a déjà pris date, on va se préparer parce qu’apparemment, c'est quelque chose ici !
- Olivier Giroud sur le derby du Nord au micro de Canal +

Giroud spécialiste des premières

Même en Italie, Giroud s’est illustré. Pour son premier derby de la Madonnina, le Français s’est offert un doublé express en quatre minutes. Giroud connaît l’atmosphère des derbys et sait être décisif d’entrée. Pour ses débuts en Ligue 1, l’attaquant de 38 ans a su s’imposer. Depuis le début de saison, le Français a disputé trois rencontres pour déjà deux buts inscrits. L’attaquant lillois a été ménagé par Bruno Genesio lors de la troisième journée du côté de Lorient. Pour son premier derby du Nord, l’ancien Gunners aura à cœur de marquer de son empreinte, la 122e édition. Le Racing club de Lens de Pierre Sage sont prévenus. Giroud est attendu tout comme un autre champion du monde 2018, Florian Thauvin. Mais pour des raisons différentes. 
O. Giroud

O. Giroud

FranceFrance Âge 38 Attaquant

Ligue 1

Matchs3
Buts2
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 3

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Loading