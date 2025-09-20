LOSC : L'arme fatale de Bruno Genesio pour le derby

Ce samedi à 21 h 05, le Racing club de Lens reçoit le LOSC dans le 122e derby du Nord de l’histoire. Si les Dogues ont pris l’avantage ces dernières années, les hommes de Pierre Sage ont l’occasion d’inverser la tendance. Mais un homme fait trembler les Artésiens, Olivier Giroud.
Le stade Bollaert est prêt à s’enflammer ce samedi soir pour
un nouveau derby du Nord. Le club artésien veut inverser la tendance après
trois défaites consécutives face à l’ennemi lillois. Le LOSC de son côté veut
rester invaincu en Ligue 1 cette saison. Pour cela, Bruno Genesio peut compter
sur une arme de choix, Olivier Giroud
. Le meilleur buteur de l’histoire de
l’équipe de France est un spécialiste du derby. Pour son premier derby
londonien lors de son arrivée à Arsenal, l’attaquant s’est tout de suite illustré
face à Tottenham en inscrivant un but. Surnommé Mister Derby par la presse
anglaise, l’ancien montpelliérain a inscrit 22 réalisations en 68 derbys
disputés à Londres.
J’ai déjà rencontré quelques supporters lillois et ils
m’ont fait comprendre que voilà, avec Lens… Bollaert c’est pour le 20
septembre, on a déjà pris date, on va se préparer parce qu’apparemment, c'est quelque chose ici !- Olivier Giroud sur le derby du Nord au micro de Canal +
Giroud spécialiste des premières
Même en Italie, Giroud s’est illustré. Pour son premier
derby de la Madonnina, le Français s’est offert un doublé express en quatre
minutes. Giroud connaît l’atmosphère des derbys et sait être décisif d’entrée.
Pour ses débuts en Ligue 1, l’attaquant de 38 ans a su s’imposer. Depuis le
début de saison, le Français a disputé trois rencontres pour déjà deux buts
inscrits. L’attaquant lillois a été ménagé par Bruno Genesio lors de la
troisième journée du côté de Lorient. Pour son premier derby du Nord, l’ancien
Gunners aura à cœur de marquer de son empreinte, la 122e édition. Le Racing
club de Lens de Pierre Sage sont prévenus. Giroud est attendu tout comme un autre
champion du monde 2018, Florian Thauvin. Mais pour des raisons
différentes.
O. Giroud
France • Âge 38 • Attaquant