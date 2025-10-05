ICONSPORT_272652_0031

LOSC : Genesio imite Luis Enrique et Fonseca, il adore ça

LOSC05 oct. , 18:30
parNathan Hanini
0
Ce dimanche soir, le LOSC reçoit le Paris Saint-Germain pour le choc de la septième journée. Suspendu pour l’occasion, Bruno Genesio va vivre l’expérience d’assister à un match en tribune. Le technicien lillois avait déjà eu l’idée d’imiter Luis Enrique en début de saison. Il y sera contraint ce soir.
Après un succès à Barcelone cette semaine en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse du LOSC ce dimanche soir. Luis Enrique ne retrouvera pas son compère Bruno Genesio sur le banc cette fois-ci. L'entraîneur français est suspendu après avoir reçu un carton rouge la semaine passée face à l’OL. « Il est taré ce mec-là. C’est un fou ce mec », avait-il lâché lors du choc de dimanche dernier. Le technicien français avait évoqué en début de saison le fait d’assister aux rencontres en tribune. Il aura l’occasion de se faire un avis ce soir.

Genesio avait eu l’idée

Plus tôt dans la saison, l’ancien entraîneur de l’OL s’était déjà exprimé sur ces pratiques. «J’en parle avec mon staff depuis un certain temps déjà. La possibilité d’être en tribunes, c’était une réflexion que j’avais pour plusieurs raisons. On a d’abord une vision qui est beaucoup plus large. On a aussi, je pense, l’aspect émotionnel qui est moins présent lorsque vous êtes en tribunes que lorsque vous êtes sur le bord du terrain. Cela peut permettre d’encore mieux analyser les situations, » expliquait-il. En Ligue 1, Franck Haise s’était offert cette expérience tout comme Luis Enrique. L'entraîneur du PSG a assisté à quelques matchs en tribune sur ce début de saison à cause de sa fracture de la clavicule. Paulo Fonseca est également contraint depuis plusieurs mois à vivre les matchs de l’OL loin du rectangle vert. Bruno Genesio va poursuivre une tendance ce dimanche soir face au PSG. 

Ligue 1

05 octobre 2025 à 20:45
LOSC Lille
0
0
Live34'
Paris Saint Germain
0
ICONSPORT_272416_0099
OM

OM : Il se faire cracher dessus à Marignane, le retournement de vestes est énorme

ICONSPORT_272612_0235
OL

Premier coup de gueule à l'OL

ICONSPORT_272732_0048
Premier League

Thierry Henry ne lâche pas un joueur de Premier League

ICONSPORT_267679_0504
Ligue 1

Lille - PSG : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

21:00
OM : Il se faire cracher dessus à Marignane, le retournement de vestes est énorme
20:30
Premier coup de gueule à l'OL
20:00
Thierry Henry ne lâche pas un joueur de Premier League
19:53
Lille - PSG : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)
19:43
Juventus - AC Milan : Les compos (20h45 sur DAZN)
19:38
OM : Cette recrue fait une statue à Mehdi Benatia
19:25
PL : Haaland rassure City à Brentford
19:20
L1 : Monaco gâche, Strasbourg en profite
19:20
L1 : Programme TV et résultats de la 7e journée

Derniers commentaires

Lille - PSG : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

T as vu le milieu ? On ne peut meme pas appeler ça un milieu il n y a que des offensifs...

Premier coup de gueule à l'OL

Le milieu était cramé et ils ont attendu la 80eme pour changer ... Un Fofana qui va nous faire regretter le départ de Mikautadze ... Maitland qui fait de plus en plus preuve de nonchalance ... Et faire un marquage en zone sur un corner à la 96eme, c'est lunaire !! C'est du marquage individuel à ce moment du match ! Allez hop, la trêve et on revient vs Nice

Lille - PSG : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Allez paname allez les titis !!!!

Lille - PSG : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Non mais la compo du PSG c'est plus l'équipe B c'est l'equipe C 😅 Là Luis Enrique il ne respecte plus Lille ni la L1 🤣

Lille - PSG : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Warren JPP il arrive même pas à sortir des passes propres à 2 mètres ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
15750210155
2
Paris Saint Germain
1565018124
3
Strasbourg
1575027147
4
O. Lyonnais
157502495
5
Monaco
13741241612
6
Lens
1374124106
7
LOSC Lille
1063124139
8
Paris
107313-11213
9
Toulouse
107313-11112
10
Rennes
107241-1910
11
Brest
8722301111
12
Nice
87223-3912
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
67205-5510
15
Le Havre
67133-2810
16
Nantes
67133-257
17
Angers SCO
57124-8311
18
Metz
27025-11516

