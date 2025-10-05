LOSC : Genesio imite Luis Enrique et Fonseca, il adore ça

Ce dimanche soir, le LOSC reçoit le Paris Saint-Germain pour le choc de la septième journée. Suspendu pour l’occasion, Bruno Genesio va vivre l’expérience d’assister à un match en tribune. Le technicien lillois avait déjà eu l’idée d’imiter Luis Enrique en début de saison. Il y sera contraint ce soir.

Il est taré ce mec-là. C’est un fou ce mec », avait-il lâché lors du choc de dimanche dernier. Le technicien français avait évoqué en début de saison le fait d’assister aux rencontres en tribune. Il aura l’occasion de se faire un avis ce soir. Après un succès à Barcelone cette semaine en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse du LOSC ce dimanche soir. Luis Enrique ne retrouvera pas son compère Bruno Genesio sur le banc cette fois-ci. L'entraîneur français est suspendu après avoir reçu un carton rouge la semaine passée face à l’OL. «avait-il lâché lors du choc de dimanche dernier. Le technicien français avait évoqué en début de saison le fait d’assister aux rencontres en tribune. Il aura l’occasion de se faire un avis ce soir.

Genesio avait eu l’idée

Plus tôt dans la saison, l’ancien entraîneur de l’OL s’était déjà exprimé sur ces pratiques. «J’en parle avec mon staff depuis un certain temps déjà. La possibilité d’être en tribunes, c’était une réflexion que j’avais pour plusieurs raisons. On a d’abord une vision qui est beaucoup plus large. On a aussi, je pense, l’aspect émotionnel qui est moins présent lorsque vous êtes en tribunes que lorsque vous êtes sur le bord du terrain. Cela peut permettre d’encore mieux analyser les situations, » expliquait-il. En Ligue 1, Franck Haise s’était offert cette expérience tout comme Luis Enrique. L'entraîneur du PSG a assisté à quelques matchs en tribune sur ce début de saison à cause de sa fracture de la clavicule. Paulo Fonseca est également contraint depuis plusieurs mois à vivre les matchs de l’OL loin du rectangle vert. Bruno Genesio va poursuivre une tendance ce dimanche soir face au PSG.