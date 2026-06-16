Benjamin Pavard - OM
Benjamin Pavard - Olympique de Marseille

Lille veut Pavard, son salaire scotche Letang

LOSC16 juin , 21:00
parCorentin Facy
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Prêté par l’Inter Milan à l’OM, Benjamin Pavard sort d’une saison très difficile. Pour autant, l’international français garde une cote en Ligue 1. Lille s’est notamment renseigné pour récupérer son ancien défenseur.
Formé à Lille, club qu’il a quitté en 2016 pour rejoindre Stuttgart, Benjamin Pavard pourrait-il faire son grand retour dans le Nord cet été pour y disputer la Ligue des Champions ? Cela paraît hautement improbable après la saison très délicate vécue par l’international français du côté de l’Olympique de Marseille. Et pourtant, les dirigeants du club nordiste s’intéressent bel et bien au champion du monde 2018.
A en croire les informations relayées par le site FC Inter News, Olivier Létang a pris son téléphone pour contacter l’état-major nerazzurri et se renseigner sur la situation de Benjamin Pavard. Le président du LOSC a vite compris qu’un transfert était impossible, l’Inter réclamant au minimum 12 millions d’euros bonus compris pour vendre l’ancien Marseillais. Un nouveau prêt n’est en revanche pas à exclure et Lille travaillerait en ce sens.
Le board lillois apprécierait de voir revenir un enfant du club, capable d’apporter son expérience à un groupe très jeune et plus encore avec la qualification en Ligue des Champions. Le salaire de Benjamin Pavard demeure pour l’instant un obstacle trop important pour concrétiser à court terme une signature au LOSC. Le média italien croit savoir que les dirigeants lillois ne sont pas prêts pour l’instant à s’aligner sur les émoluments milanais de Pavard. L'OM avait accepté de prendre 100% du salaire du joueur en charge, mais ce n’est pas le cas de Lille qui espère que l’Inter acceptera d’assumer une partie des émoluments de Benjamin Pavard.

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Le champion d’Italie en titre va de son côté jouer la montre en espérant qu’un club se manifeste pour recruter définitivement son défenseur de 30 ans. Ce dernier a des touches en Bundesliga et en Arabie Saoudite. Si d’ici quelques semaines, la situation de Benjamin Pavard n’a pas évolué, il y a fort à parier qu’Olivier Létang reviendra toquer à la porte de l’Inter Milan pour proposer un prêt avec prise en charge partielle du salaire. Un coup malin comme l’ancien dirigeant du PSG et du Stade Rennais sait les négocier à merveille.
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