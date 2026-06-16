Lille veut Pavard, son salaire scotche Letang

Prêté par l’Inter Milan à l’OM, Benjamin Pavard sort d’une saison très difficile. Pour autant, l’international français garde une cote en Ligue 1. Lille s’est notamment renseigné pour récupérer son ancien défenseur.

Formé à Lille, club qu’il a quitté en 2016 pour rejoindre Stuttgart, Benjamin Pavard pourrait-il faire son grand retour dans le Nord cet été pour y disputer la Ligue des Champions ? Cela paraît hautement improbable après la saison très délicate vécue par l’international français du côté de l’Olympique de Marseille . Et pourtant, les dirigeants du club nordiste s’intéressent bel et bien au champion du monde 2018.

A en croire les informations relayées par le site FC Inter News , Olivier Létang a pris son téléphone pour contacter l’état-major nerazzurri et se renseigner sur la situation de Benjamin Pavard. Le président du LOSC a vite compris qu’un transfert était impossible, l’Inter réclamant au minimum 12 millions d’euros bonus compris pour vendre l’ancien Marseillais. Un nouveau prêt n’est en revanche pas à exclure et Lille travaillerait en ce sens.

Le board lillois apprécierait de voir revenir un enfant du club, capable d’apporter son expérience à un groupe très jeune et plus encore avec la qualification en Ligue des Champions. Le salaire de Benjamin Pavard demeure pour l’instant un obstacle trop important pour concrétiser à court terme une signature au LOSC. Le média italien croit savoir que les dirigeants lillois ne sont pas prêts pour l’instant à s’aligner sur les émoluments milanais de Pavard. L'OM avait accepté de prendre 100% du salaire du joueur en charge, mais ce n’est pas le cas de Lille qui espère que l’Inter acceptera d’assumer une partie des émoluments de Benjamin Pavard.

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Le champion d’Italie en titre va de son côté jouer la montre en espérant qu’un club se manifeste pour recruter définitivement son défenseur de 30 ans. Ce dernier a des touches en Bundesliga et en Arabie Saoudite. Si d’ici quelques semaines, la situation de Benjamin Pavard n’a pas évolué, il y a fort à parier qu’Olivier Létang reviendra toquer à la porte de l’Inter Milan pour proposer un prêt avec prise en charge partielle du salaire. Un coup malin comme l’ancien dirigeant du PSG et du Stade Rennais sait les négocier à merveille.