Lille veut choisir les arbitres, la FFF éclate de rire

Olivier Létang a totalement disjoncté après un match nul entre Lille et le PSG en août dernier (2-2), écrivant dans un mail adressé à la direction de l’arbitrage qu’il refusait à présent d’être arbitré par Eric Wattellier.

Olivier Létang est sans conteste l’un des présidents de Ligue 1 qui fait le plus parler dans la presse. Positivement quand il s’agit de vanter ses compétences en période de mercato, mais de façon négative aussi quand il s’agit par exemple d’évoquer son rapport aux arbitres. Déjà sanctionné par l’UEFA pour des réprimandes à l’égard d’un arbitre à la mi-temps, Olivier Létang est aussi coutumier du fait en Ligue 1. Dernier épisode en date : en août dernier après Lille-PSG (2-2).

Au coeur de la nuit suivante, Olivier Létang a envoyé un mail à la Direction Nationale de l’Arbitrage pour demander à ne plus jamais être arbitré par Eric Wattellier à l'avenir, menaçant même de ne pas envoyer son équipe sur le terrain si tel était le cas. Invité de l’After Foot sur RMC, Benoît Bastien, directeur technique de l’arbitrage adjoint à la Fédération française de football, a répondu à cette demande qui n’a aucune chance d’aboutir.

« Ce qui est extrêmement important dans l’arbitrage, c’est qu’il reste indépendant et ne soit pas à la main de quelconque président, club ou autre. Si l’arbitrage perd son indépendance, ce que l’on peut voir dans certains pays, on n’a plus le même football et les conséquences seraient beaucoup plus graves. L’arbitrage est géré par la Fédération, c’est dans la charte de la FIFA. Il y a cette indépendance de gestion » a rappelé Benoît Bastien avant de conclure.

Nous ne subissons aucune pression - Benoît Bastien, directeur technique de l’arbitrage adjoint à la FFF

« Nous désignons (les arbitres) en fonction des critères uniquement sportifs, liés aux performances de chaque arbitre. Nous ne subissons aucune pression à ce niveau, aucune pression ne peut être entendue » a-t-il rassuré. Autrement dit, rien n’empêche la Fédération française de football de désigner Eric Wattellier pour l’arbitrage d’un match du LOSC à l’avenir. Et cela malgré le coup de pression qui restera donc vain de la part d’Olivier Létang.