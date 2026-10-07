Lille veut choisir les arbitres, la FFF éclate de rire

Lille veut choisir les arbitres, la FFF éclate de rire

LOSC
parCorentin Facy
3
Ajouter comme source préférée sur Google
Olivier Létang a totalement disjoncté après un match nul entre Lille et le PSG en août dernier (2-2), écrivant dans un mail adressé à la direction de l’arbitrage qu’il refusait à présent d’être arbitré par Eric Wattellier.
Olivier Létang est sans conteste l’un des présidents de Ligue 1 qui fait le plus parler dans la presse. Positivement quand il s’agit de vanter ses compétences en période de mercato, mais de façon négative aussi quand il s’agit par exemple d’évoquer son rapport aux arbitres. Déjà sanctionné par l’UEFA pour des réprimandes à l’égard d’un arbitre à la mi-temps, Olivier Létang est aussi coutumier du fait en Ligue 1. Dernier épisode en date : en août dernier après Lille-PSG (2-2).
Au coeur de la nuit suivante, Olivier Létang a envoyé un mail à la Direction Nationale de l’Arbitrage pour demander à ne plus jamais être arbitré par Eric Wattellier à l'avenir, menaçant même de ne pas envoyer son équipe sur le terrain si tel était le cas. Invité de l’After Foot sur RMC, Benoît Bastien, directeur technique de l’arbitrage adjoint à la Fédération française de football, a répondu à cette demande qui n’a aucune chance d’aboutir.
« Ce qui est extrêmement important dans l’arbitrage, c’est qu’il reste indépendant et ne soit pas à la main de quelconque président, club ou autre. Si l’arbitrage perd son indépendance, ce que l’on peut voir dans certains pays, on n’a plus le même football et les conséquences seraient beaucoup plus graves. L’arbitrage est géré par la Fédération, c’est dans la charte de la FIFA. Il y a cette indépendance de gestion » a rappelé Benoît Bastien avant de conclure.
Nous ne subissons aucune pression
- Benoît Bastien, directeur technique de l’arbitrage adjoint à la FFF
« Nous désignons (les arbitres) en fonction des critères uniquement sportifs, liés aux performances de chaque arbitre. Nous ne subissons aucune pression à ce niveau, aucune pression ne peut être entendue » a-t-il rassuré. Autrement dit, rien n’empêche la Fédération française de football de désigner Eric Wattellier pour l’arbitrage d’un match du LOSC à l’avenir. Et cela malgré le coup de pression qui restera donc vain de la part d’Olivier Létang.
Articles Recommandés
Edf Zidane Change Trois Habitudes De Deschamps Les Joueurs Adorent
Equipe de France

EdF : Zidane change trois habitudes de Deschamps, les joueurs adorent

Om La Prochaine Recrue De Mccourt Ce Sera Pour 2028
OM

OM : La prochaine recrue de McCourt, ce sera pour 2028

Arsenal Le Veut Pour 25 Me Le Psg Arrive En Force
PSG

Arsenal le veut pour 25 ME, le PSG arrive en force

Real Mbappe Le Rend Fou Mourinho La Defonce En Prive
Liga

Real : Mbappé le rend fou, Mourinho l'a défoncé en privé

Fil Info

EdF : Zidane change trois habitudes de Deschamps, les joueurs adorent
OM : La prochaine recrue de McCourt, ce sera pour 2028
Arsenal le veut pour 25 ME, le PSG arrive en force
Real : Mbappé le rend fou, Mourinho l'a défoncé en privé
OL : Le Groupama Stadium hors de contrôle, l'Etat appelé à l'aide
EdF : Cherki pris pour cible, son entourage démonte Rothen
Le Real Madrid sans pitié avec l’OL
Le PSG fait une offre à un défenseur français de 20 ans
L'OM répond à Genesio, il n'osera pas démissionner

Derniers commentaires

EdF : Cherki pris pour cible, son entourage démonte Rothen

100% d accord avec Rothen !!

OL : Le Groupama Stadium hors de contrôle, l'Etat appelé à l'aide

Voila comme Grosso si il avait pas entraîné dans un club ou la devise de leurs ultras sont le racisme tout cela ne lui serait pas arrivé ... cest les risque du métier travaille ou collabore avec les fachos ne soit pas étonné d'être traité comme tel !!

OL : Le Groupama Stadium hors de contrôle, l'Etat appelé à l'aide

Voila comme Grosso si il avait pas entraîné dans un club ou la devise de leurs ultras sont le racisme tout cela ne lui serait pas arrivé ... cest les risque du métier travaille ou collabore avec les fachos ne soit pas étonné d'être traité comme tel !!

OL : Le Groupama Stadium hors de contrôle, l'Etat appelé à l'aide

Entre les atypik et les autres fachos va y avoir un drame

OL : Le Groupama Stadium hors de contrôle, l'Etat appelé à l'aide

Ou peut on retrouver l'interview afin de l'écouter ou de la.lire dans son intégralité ?

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading