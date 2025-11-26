Lille se voit taper le Real Madrid

Loin du top 8 au classement de la Ligue Europa, Lille devra battre le Dinamo Zagreb jeudi pour entretenir l’espoir. Mais encore faudrait-il trouver la motivation nécessaire contre ce genre d’adversaire.

On a super bien commencé la compétition avec deux victoires d'entrée mais on s'est un peu compliqué la tâche avec ces deux derniers matchs », a regretté le milieu nordiste, encore confiant pour la qualification directe. Seulement 19e après 4 journées de Ligue Europa, le LOSC s’est sabordé. Sa campagne européenne avait parfaitement débuté avec des victoires contre les Norvégiens de Brann (2-1) et sur le terrain de la Roma (0-1). Mais les coéquipiers de Nabil Bentaleb ont tout gâché contre le PAOK Salonique (3-4) et l’Etoile Rouge de Belgrade (1-0). «», a regretté le milieu nordiste, encore confiant pour la qualification directe.

« Maintenant, tout reste à jouer. Et on a encore notre sort entre les mains, a-t-il annoncé avant d’accueillir le Dinamo Zagreb jeudi. On est super motivés pour produire une bonne performance et obtenir un résultat positif. Si l’on pense toujours au top 8 ? Bien sûr. C'est encore possible. On a la capacité pour remporter tout type de match. Mais on ne se projettera pas plus loin que le match de jeudi. On sait que ce ne sera pas facile. Mais on a les qualités, les capacités de pouvoir remporter ce type de match. » Si le potentiel des Dogues fait l’unanimité, leur motivation dans cette Ligue Europa suscite davantage de doutes.

Le LOSC, opposé à des équipes comme le Real Madrid la saison dernière en Ligue des Champions, aurait-il du mal à se motiver en C3 ? « Non, je ne pense pas, a répondu Nabil Bentaleb. Bien sûr, ce serait vous mentir de vous dire que jouer le Real Madrid, ce ne serait pas une plus belle affiche. Mais c'est notre réalité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, notre Real Madrid, c'est le Dinamo Zagreb. Il faut se donner à 100 % pour ce type de match car on connaît tous son importance. » Une contre-performance face aux Croates mettrait déjà Lille en grand danger.