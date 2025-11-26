je pense que zhegrova n ira pas a l om letang est clair iconsport 268435 0118 398107

Lille aidé par l’arbitrage, Létang ne bronche pas

LOSC26 nov. , 15:30
parQuentin Mallet
La Direction de l'arbitrage de la FFF a révélé une anomalie dans le match entre le LOSC et le Paris FC selon laquelle les Dogues n'auraient pas dû bénéficier d'un pénalty sur la main de Timothée Kolodziejczak. Cette fois-ci, Olivier Létang n'a rien dit.
Quelques jours après la fin de chaque journée du championnat de France de Ligue 1, la Direction de l'arbitrage de la FFF dévoile un compte rendu de ses jugements à froid des décisions importantes prises par les arbitres de terrain lors de la journée conclue. Dans ce communiqué, elle confirme ou désavoue les choix des arbitres dans des analyses qui ont parfois de quoi faire rager les supporters. Si ce mercredi, elle a validé le pénalty obtenu par Brest face à Metz et le but de Lorient à Nantes, elle a toutefois déjugé la décision de Benoit Millot d'accorder un pénalty au LOSC sur la frappe de Marius Broholm déviée par le bras de Timothée Kolodziejczak, défenseur du Paris FC.

Ligue 1

23 novembre 2025 à 20:45
LOSC Lille
Giroud40'Giroud77'Mandi80'Sivertsen Broholm90'
4
2
Match terminé
Paris
Geubbels11'Doucet84'
Chronologie
Composition
Statistiques
Penalty
90
M. Sivertsen Broholm
LOSC LilleLOSC Lille
Carton jaune
90
L. Doucet
ParisParis
Remplacement
86
ENTRE
N. Ngoy
LOSC LilleLOSC Lille
SORT
A. Mandi
LOSC LilleLOSC Lille
Remplacement
86
ENTRE
E. Mbappé Lottin
LOSC LilleLOSC Lille
SORT
O. Giroud
LOSC LilleLOSC Lille
Voir Les Détails Complets Du Match

Le LOSC a eu chaud

« Le contact entre le ballon et le défenseur dans la surface de réparation s'effectue sur le flanc et le coude du bras gauche replié, très proche du corps, sans contact additionnel avec l'autre bras. Cette position ne correspond pas à une augmentation artificielle de la surface couverte par le corps du défenseur. Par conséquent, la décision de penalty n'était pas attendue », lit-on à ce propos dans le communiqué de la FFF.
Forcément, cette fois-ci, Olivier Létang n'est pas monté au créneau. Pour rappel, le match entre le LOSC et le PAOK avait été gâché par une décision arbitrale extrêmement litigieuse en défaveur des Dogues et le président lillois s'était dépêché d'envoyer un message virulent à l'UEFA. Dans la foulée, l'organisme du football européen, via sa commission de discipline, avait sanctionné le club nordiste d'une amende de 43 500 euros, dont 10 000 euros rien que pour le comportement de Létang.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

