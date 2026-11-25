Après son entretien pour le moins minimalistes au micro de Canal+ suite à la défaite de Lens en Ligue des champions, les dirigeants des Sang et Or n'ont pas apprécié le comportement de Florian Thauvin. Ce dernier a donc présenté ses excuses en direct sur la chaîne.

Le passage de Florian Thauvin face à Dominique Armand après la défaite lensoise à Leipzig a fait du bruit, les rares mots prononcés par le champion du monde 2018 ayant agacé les supporters au moment où ces derniers attendaient que le capitaine du RC Lens donne des explications. On l'a appris dans la journée, les responsables du club nordiste n'ont pas du tout apprécié le comportement de Flotov et, selon RMC, l'expérimenté joueur lensois aurait été convoqué non pas pour une sanction, mais pour une explication de texte. Prenant les devants, Florian Thauvin est intervenu ce mercredi soir sur Canal+ afin de présenter ses excuses suite à son comportement à l'antenne.

Thauvin explique pourquoi il a réagi comme cela

S'exprimant depuis son domicile, Florian Thauvin a remis toute cette séquence en perspective. « J'ai eu une réaction à chaud qui n’était vraiment pas la bonne façon de faire. J’étais encore un peu sur les nerfs, tendu. J'avais pas eu le temps de redescendre. Vous avez des anciens joueurs sur le plateau, Samir Nasri, qui savent ce que c'est. On est souvent très tendu à la fin de ces matchs. On a eu un parcours depuis le début de saison en Ligue des Champions qui a été compliqué. Hier, on a vu voilà, nos chances de qualification s'envoler quasi définitivement. Et puis quand on met beaucoup d'efforts, qu'on joue tous les trois jours, qu'on vient de courir 12 km, le mauvais perdant, le compétiteur a parlé. Hier c'était le joueur qui parlait, aujourd'hui c'est le capitaine à tête reposée. Donc toutes mes excuses à Dominique Armand, même s'il n'y avait rien contre lui, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai manqué de lucidité », a reconnu le joueur du RC Lens.