En recrutant Felix Bacher lors du dernier mercato, l'Olympique Lyonnais a voulu offrir un choix défensif de plus à son entraîneur. Pour Ruben Kluivert, qui est en concurrence avec l'international autrichien, la concurrence est saine et chacun doit donner le maximum pour se faire une place dans le onze de départ. C'est forcément bon pour l'OL.

Carlos Vicens a remplacé Paulo Fonseca sur le banc du club de Michele Kang, mais pour Ruben Kluivert les choses n'ont pas changé. A savoir que depuis cet été, il est clairement en concurrence avec Felix Bacher, arrivé d'Estoril moyennant 4,3 millions d'euros. Et sous les ordres de Fonseca, Bacher s'est mis en valeur au point d'être quasiment aligné systématiquement en Ligue 1 et en Ligue Europa. Interrogé sur cette concurrence à la veille du match contre Lilleström, jeudi soir au Groupama Stadium, le défenseur néerlandais de l'Olympique Lyonnais a évoqué cette situation et il a confié ne pas la vivre mal, bien au contraire. Pour Ruben Kluivert, tout cela est pour les deux joueurs, qui se doivent de tout donner à l'entraînement, et forcément cela rejaillit positivement sur les performances de l'OL.

L'OL a droit à une concurrence saine

Pour Ruben Kluivert, tout va bien avec le défenseur autrichien. « Félix Bacher fait du bon travail. Je dois travailler encore plus dur pour essayer de reprendre ma place dans l'équipe. C'est bien d'avoir de la concurrence au sein du groupe. C'est un bon ami à moi et le fait d'avoir quelqu'un qui travaille dur nous incite à en faire autant pour intégrer le onze de départ. Il n'y a aucun problème avec cela. La seule chose que je dois faire, c'est travailler dur, et le coach prendra ses décisions. Je peux également échanger avec lui pour savoir ce que je peux encore améliorer », a confié le fils de Patrick Kluivert. Et justement, Ruben Kluivert a reconnu que le légendaire attaquant des Pays-Bas lui donnait parfois des tuyaux pour s'améliorer.

« C'est difficile pour lui de me donner des conseils pour intégrer le onze de départ, car il ne connaît pas le coach. En revanche, il me donne pas mal de petits conseils pour les matchs, moi qui suis défenseur central et lui qui était buteur. Il a cette vision du buteur et me donne des tuyaux pour arrêter les attaquants », a confié Ruben Kluivert, qui devrait débuter jeudi soir en Ligue Europa contre le club norvégien.