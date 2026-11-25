Connu pour son manque de ponctualité, Jules Koundé a récidivé mardi. Le latéral droit du FC Barcelone a fait attendre le groupe pour la causerie d’Hansi Flick avant l’entraînement à Bakou. Agacé, l’entraîneur allemand n’a pas du tout apprécié. A tel point que le Français peut s’attendre à une sanction.

Jules Koundé se met lui-même en danger. A la veille du match de Ligue des Champions contre le Sabah FC, le latéral droit du FC Barcelone a trouvé le moyen de se distinguer pour de mauvaises raisons. Hansi Flick s’apprêtait à faire sa causerie avant le début de l’entraînement à Bakou mardi. Tous les joueurs étaient donc réunis sur le terrain. Tous… sauf le Français. L’ancien joueur du FC Séville était le seul Blaugrana en retard.

Sur les images, il n’est pas difficile de deviner l’agacement d’Hansi Flick. L’entraîneur du Barça, réputé pour sa discipline, ne supporte pas les retardataires. A commencer par Jules Koundé qui a déjà fait ses preuves dans ce domaine. L’international tricolore est un habitué des retards à Barcelone. Sa mauvaise habitude lui a déjà coûté cher, lui qui a été privé d’une titularisation par le passé. Connaissant l’intransigeance de son coach, le défenseur polyvalent peut s’attendre à une nouvelle sanction sportive.

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Une telle punition tomberait mal pour Jules Koundé, et pas seulement parce que le Blaugrana revient à peine de blessure. Le joueur formé chez les Girondins de Bordeaux a évidemment besoin de jouer pour retrouver le rythme de la compétition après un mois d’absence. Mais sa place dans la hiérarchie d’Hansi Flick ne laisse pas de place au moindre écart de conduite. Cette saison, Jules Koundé n’est plus un titulaire dans les plans du technicien. Ce dernier préfère aligner l’Espagnol Eric Garcia qui répond à ses attentes. Pour le natif de Paris, ce n’est vraiment pas le moment de perdre des points alors que son nom figure parmi les possibles sacrifiés au mercato.