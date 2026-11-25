PSG-Rome : Le but égalisateur de Zabarnyi en vidéo
TV•
Mené au score par l'AS Rome suite à un but de Hermoso dès la 6e minute de jeu, le Paris Saint-Germain a égalisé suite à un corner repris victorieusement par Illya Zabarnyi à la 31e minute. A la pause, le PSG et le club italien sont donc à égalité (1-1).
Fil Info
Derniers commentaires
PSG-AS Rome : Les compos (21h sur Canal+ live 1)
Quelle naïveté sur ce but encaissé c'est indigne du champion
OM-Levski Sofia : Le Vélodrome réalise un exploit
Rien de surprenant vu le spectacle auquel ils ont assisté dimanche dernier ..... ils en redemande 😂😂
OL : Kluivert expédie un message à son concurrent numéro 1
2 très bons défenseurs et Ruben Kluivert polyvalent
PSG : Greenwood à Paris, la décision est confirmée
Nico williams c'est possible, il a ma preference
Sans Kvara ni Doué, le PSG domine toujours l’Europe
Ne sois pas pessimiste, attendons de voir dejà contre la Roma .moi je suis optimiste
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|11
|7
|2
|2
|21
|10
|11
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|18
|11
|5
|3
|3
|19
|12
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|11
|4
|4
|3
|10
|9
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|2
|5
|4
|15
|21
|-6
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15