Lille recrute un buteur en Arabie Saoudite

Affaibli dans son secteur offensif, Lille va accueillir un nouvel attaquant dans les prochaines heures. Le LOSC s’apprête à conclure le prêt du Colombien Jhon Duran, sous contrat avec Al-Nassr et actuellement prêté à Fenerbahçe.

Sylvain Armand a confirmé la tendance ce vendredi. A l’occasion du tirage au sort des barrages de la Ligue Europa, le coordinateur sportif a confié que le LOSC comptait se renforcer avant la fin du mercato lundi soir. Le dirigeant a fait référence au secteur offensif affaibli après les blessures d’Osame Sahraoui et surtout Hamza Igamane, absent jusqu’à la fin de la saison à cause d’une rupture du ligament croisé d’un genou. L’arrivée d’un avant-centre paraît indispensable dans la mesure où le Français Olivier Giroud ne pourra pas enchaîner plusieurs matchs par semaine.

Le LOSC a donc réagi et s’apprête à accueillir Jhon Duran (22 ans). Selon le journaliste Nicolo Schira, l’attaquant d’Al-Nassr, actuellement prêté à Fenerbahçe, se dirige tout droit vers Lille. L’international colombien va faire l’objet d’un nouveau prêt jusqu’à la fin de la saison. Son passage en Turquie, où l’ancien joueur d’Aston Villa peine à s’imposer, sera donc interrompu. Une opportunité saisie par le club nordiste, lequel a également profité d’un coup de pouce de la Juventus Turin sur ce dossier.

Recalé par la Juve

En difficulté à Fenerbahçe, Jhon Duran a effectivement été proposé aux Bianconeri. Mais le cador italien n’a pas donné suite à la candidature. On peut comprendre les réticences turinoises étant donné que le futur Lillois, très en vue pendant quelques mois chez les Villans, avait freiné sa progression en s’exilant dans le championnat saoudien. Jhon Duran n’y a pas conservé son meilleur niveau et ne l’a visiblement pas retrouvé à Istanbul. Lille aura peut-être davantage de réussite avec celui qui devra se relancer en vue du Mondial 2026.